Donald Trump no se quedará de brazos cruzados ante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el cual ratifica la ciudadanía por nacimiento.

A través de su red Truth Social, Donald Trump reconoció y lamentó el revés judicial:

“La Corte Suprema respaldó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es muy malo para nuestro país” Donald Trump

No obstante, advirtió lo siguiente será impulsar una ley que elimine la Cláusula de Ciudadanía, de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas estadounidenses.

“Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación, con el apoyo del presidente, como ha quedado determinado durante este proceso” Donald Trump

De acuerdo con el Presidente de Estados Unidos, de 80 años de edad, no es necesario impulsar una reforma constitucional para modificar este aspecto de la legislación estadounidense que es costosa e injusta para el país.

“¡No es necesaria una enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería comenzar HOY mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es costosa e injusta para nuestro país” Donald Trump

Donald Trump impulsará ley que elimine ciudadanía por nacimiento (Donald Trump / Truth Social)

No es la primera vez que el mandatario califica de “costosa e injusta” la ciudadanía por nacimiento. En sus esfuerzos por restringir la inmigración ha exigido al Congreso de Estados Unidos que legisle para eliminarla.

La Corte Suprema frena restricción a la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó la orden judicial de Donald Trump, emitida el 20 de enero de 2025, al considerarla ilegal.

Cinco magistrados coinciden que la medida “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, quebranta la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense desde 1868.

Y es que la restricción instruía a agencias federales a no reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país de padres indocumentados o con visas temporales no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.