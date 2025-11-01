En su edición impresa publicada el sábado 1 de noviembre de 2025, el diario El País asegura que México y España “inician el deshielo” en sus relaciones diplomáticas en el nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum.

Esto luego de que durante una conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmara que existió “dolor e injusticia” en la historia compartida entre España y México.

Fue durante la inauguración de la exposición “La mujer en el México indígena”, organizada entre ambos países, que el ministro español reconoció injusticias contra los pueblos originarios de México.

“Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios de México a los que se ha tratado injustamente y justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es parte de nuestra historia compartida y no podemos negarla ni olvidarla”. José Manuel Albares

El País señala que México y España “inician el deshielo” en sus relaciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con el diario El País, España y México han dado un paso para “iniciar el deshielo” en sus relaciones diplomáticas, señalando que esto ocurre “tras seis años de crisis”.

Destacaron que la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el gesto del ministro José Manuel Albares, situación que abriría la posibilidad para que México y España reanudaran su relación bilateral.

No obstante, la presidenta de México refrendó la petición de perdón al gobierno español, pero reconoció que lamentar lo sucedido hace 500 años es “un primer paso” para ello.

Así, el país manifestó que estos gestos podrían dar paso a reactivar las relaciones entre los dos países, las cuales llevan poco más de seis años estancadas.

“El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos”. Claudia Sheinbaum

Y es que El País señaló que fue en 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando las relaciones diplomáticas entre México y España quedaron en pausa.

Esto debido a que el entonces mandatario mexicano solicitó una carta al rey Felipe VI, en donde pidiera perdón por la conquista.