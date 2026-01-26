Un cuadro que Diego Rivera pintó a María Félix en 1949, y que se creía desaparecido, ha revelado un inesperado vínculo con Juan Gabriel.

Eugenio Martínez, exrepresentante del cantante, aseguró que la obra es de su propiedad tras haberla comprado directamente al “Divo de Juárez”, y que incluso el INBA conoce de su posesión gracias a un acta notarial que lo respalda.

Cuadro de María Félix pintado por Diego Rivera fue vendido por Juan Gabriel

El mundo del espectáculo tenía el conocimiento de que en posesión de Juan Gabriel estaba un añorado cuadro que Diego Rivera pintó a María Félix, pero ¿qué fue de esta pintura?

Tras la muerte de Juan Gabriel en 2016 y su herencia en manos de su hijo Iván Aguilera ha llevado a la pregunta sobre el paradero del cuadro que Diego Rivera pintó a María Felix.

Ante ello, Eugenio Martínez, un exrepresenta y apoderado legal de Juan Gabriel, rechazó que Iván Aguilera tuviera el cuadro de María Félix confirmando que él es quien lo tiene.

Eugenio Martínez, exrepresentante y apoderado legal de Juan Gabriel. (Tomada de video/saleelsoltv)

Martínez rechazó que haya obtenido el cuadro pintado por Diego Rivera gracias a una herencia de Juan Gabriel, explicando que lo compró al Divo de Juárez.

“Ese cuadro lo tengo yo. Nunca ha estado desaparecido (...) No fue un regalo, fue una compra”. Eugenio Martínez, exrepresentante de Juan Gabriel.

Eugenio Martínez dejó claro que lo compró y aunque realmente la adquisición fue “barata”, es de su propiedad porque hasta acta notarial tiene.

Dueño del cuadro de Diego Rivera a María Félix compareció por la obra de arte

Eugenio Martínez dio a conocer que él tiene el cuadro que Diego Rivera le pintó a María Félix luego de que se lo compró a Juan Gabriel y explicando que el mismo INBA lo sabe.

El expresentante aseguró que en su momento sí lo buscó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) por el cuadro, pero fue a comparecer presentando el acta notariada y fue aquí que “se acabó la historia”.