Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, atribuyó la menor llegada de turistas al Caribe Mexicano al incremento en el precio de la turbosina -combustible utilizado por los aviones- y descartó que el sargazo sea el principal factor que afecte al sector turístico.

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este jueves 30 de julio, la mandataria explicó que el conflicto en Irán provocó un aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que impactó el costo de la turbosina y, en consecuencia, elevó el precio de los boletos de avión.

“Por la guerra en Irán aumentó el precio del petróleo. Nosotros hemos estado trabajando y financiando el subsidio para que no aumente el precio de la gasolina Magna ni del diésel. Sin embargo, en muchos otros países no se hace lo mismo y aumenta el costo de la turbosina (...) el aumento de la turbosina ha sido de 20 a 30 por ciento. Entonces, ¿qué es lo que hacen las líneas aéreas? Aumentan el precio del boleto porque aumentó el precio de la turbosina (...) esto ha tenido un efecto en el turismo internacional, pero es el precio de la turbosina, no es el sargazo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta insistió en que el sargazo no es la principal causa de la disminución de turistas nacionales e internacionales que visitan el Caribe Mexicano.

Hoteleros reconocen que el alza de la turbosina afecta al turismo en el Caribe Mexicano

Por su parte, José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company, quien participó en la conferencia, coincidió en que el aumento en los precios de los combustibles, especialmente de la turbosina, representa uno de los mayores retos para la industria hotelera.

El empresario explicó que, a diferencia del sargazo —un fenómeno temporal que podría disminuir en aproximadamente un mes—, el elevado costo del combustible continúa encareciendo los vuelos hacia destinos turísticos, lo que repercute en la llegada de visitantes.

Asimismo, señaló que si el sector hotelero logra alcanzar la ocupación registrada el año pasado, el resultado sería positivo ante el contexto actual de altos costos para viajar.

"En la hotelería somos los más afectados por los precios de combustibles. Si el sargazo se acaba la temporada en un mes, el precio del combustible sigue caro. Si logramos la ocupación del año pasado, nos vamos a dar por bien servidos por los impedimentos de volar a destinos lejanos; el combustible encarece el viaje desde el origen" José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company

Sheinbaum asegura que el problema del sargazo se está atendiendo

Respecto al sargazo, Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México mantiene acciones para atender el fenómeno, pese a que durante 2026 se ha registrado una mayor presencia de esta alga en las costas del Caribe Mexicano.

La mandataria recordó que el Gobierno federal anunció una inversión superior a 2 mil millones de pesos para fortalecer las acciones de combate y contención del sargazo, en coordinación con distintas autoridades.