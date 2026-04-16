Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), advirtió que Europa cuenta con apenas seis semanas de reservas de turbosina debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz provocado por el conflicto con Irán y las medidas navales estadounidenses.

La escasez amenaza con cancelaciones inminentes de vuelos en todo el continente, según declaró Birol en una entrevista con la Associated Press ante la crisis en Medio Oriente.

“Pronto escucharemos noticias de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse por falta de combustible para aviones” Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

Dependencia del petróleo del Golfo Pérsico agrava el panorama, según la AIE

El bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, ha interrumpido los suministros clave desde Oriente Medio, dejando a Europa con reservas críticas.

Birol enfatizó que los últimos cargamentos ya llegaron al continente y que, sin una reapertura rápida, el impacto será inmediato en la aviación, el comercio y el turismo.

“Va a tener importantes implicaciones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo” Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

Además de las cancelaciones de vuelos, se esperan fuertes alzas en los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, lo que podría afectar gravemente el crecimiento económico europeo durante el verano.

Expertos advierten que la crisis podría reducir entre un 20% y 40% los vuelos en Europa, región que representa alrededor del 25% del tráfico aéreo global.

Asimismo, las aerolíneas y aeropuertos ya reportan incrementos del 30% o más en los precios de la turbosina.

“Los países que más sufrirán no serán aquellos cuya voz se escucha mucho. Serán principalmente los países en desarrollo, los países más pobres de Asia, de África y de América Latina. Luego llegará a Europa y a América.” Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

Esta situación forma parte de lo que Birol describió como la mayor crisis energética de la historia, que combina choques petroleros, gasísticos y alimentarios peores que las crisis de 1973, 1979 y 2022 juntas.

Aunque la AIE ha liberado reservas históricas, Birol insistió en que la solución pasa por resolver el conflicto en Ormuz para restaurar los flujos energéticos.

Mientras tanto, gobiernos europeos evalúan medidas de emergencia como racionamiento o importaciones alternativas, aunque estas serían limitadas y costosas.