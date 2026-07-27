Donald Trump aseguró este lunes 27 de julio de 2026 que existen “buenas probabilidades” de alcanzar un acuerdo con Irán, tras varios días de reducción en las hostilidades.

“Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos se mostró optimista sobre retomar negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto en el estrecho de Ormuz.

La pausa en los enfrentamientos, sumada a conversaciones de Irán con Omán, abre un espacio para el diálogo, aunque Estados Unidos mantiene presión militar y bloqueo portuario.

Trump confía en un acuerdo con Irán tras la pausa en los ataques

Los enfrentamientos permanecen en pausa desde el sábado, luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán en el marco del conflicto por el control del estrecho de Ormuz, situación que provocó el colapso de un alto al fuego previo.

Ante este escenario, Trump reiteró su confianza en que las conversaciones diplomáticas puedan reanudarse para poner fin al conflicto.

La confrontación comenzó a finales de febrero con una serie de ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que incrementó la tensión en Oriente Medio y despertó preocupaciones sobre el impacto del conflicto en la economía mundial.

Mike Waltz asegura que Trump abre espacio para las negociaciones con Irán

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó el domingo que Trump está “dando algo de espacio a las conversaciones” con Irán.

No obstante, Waltz advirtió que Estados Unidos continúa preparado para responder militarmente y confirmó el despliegue de más recursos en la región.

Por su parte, Irán, que mantiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y busca imponer un peaje al tránsito marítimo, informó que sostuvo conversaciones el viernes y el sábado con Omán, país que comparte costas con esa vía marítima, para abordar su futura administración.

Mientras tanto, Estados Unidos reanudó el bloqueo a los puertos iraníes como medida de presión.

En respuesta, el gobierno iraní aseguró que Estados Unidos no participó en las recientes negociaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz.