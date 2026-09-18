Claudia Sheinbaum atendió en Guanajuato a una familia que busca a un desaparecido, luego de encontrarse con manifestantes antes de llegar al Ecoforum.

Durante el breve encuentro, Claudia Sheinbaum solicitó un número telefónico para dar seguimiento al caso, mientras familiares exigían acciones concretas para las desapariciones registradas.

La visita de Sheinbaum a Celaya ocurrió entre consignas de colectivos y familiares, quienes mostraron fichas de búsqueda y reclamaron avances en investigaciones pendientes.

Sheinbaum recibe petición de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato

Antes del segundo informe de Sheinbaum en Guanajuato, familiares de desaparecidos se concentraron cerca del recinto para mostrar fichas de búsqueda y solicitar respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.

La camioneta presidencial pasó frente a los manifestantes, quienes corearon “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, mientras mostraban carteles con información de búsqueda.

Claudia Sheinbaum atiende a familias de desaparecidos en Guanajuato (Capturas de video)

Sheinbaum descendió para hablar brevemente con una familia, que pidió visibilizar su caso y entregó evidencias adicionales.

La mujer que conversó con la presidenta afirmó que ya habían presentado pruebas ante las autoridades, pero reclamó que hasta entonces no habían obtenido avances.

De acuerdo con la información proporcionada, Guanajuato registra 5 mil 536 personas desaparecidas y no localizadas, una problemática que mantiene diversas demandas de atención.

Entre las principales exigencias de familiares y colectivos figuran avances en las carpetas de investigación y medidas de seguridad durante las búsquedas realizadas.

El acercamiento ocurrió durante la gira de la presidenta por Guanajuato, donde también presentó información sobre acciones federales y estatales relacionadas con seguridad y atención comunitaria.