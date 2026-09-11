Claudia Sheinbaum habla sobre los abucheos que gobernadores de la oposición reciben por seguidores de Morena, asegurando que ella no está de acuerdo con esto.

La presidenta de México dijo que en ocasiones le ha pedido a los seguidores de Morena omitir el abucheo y los silbidos, recordándoles que “no es un asunto electoral” sino el rendir cuentas mediante su Segundo Informe.

Claudia Sheinbaum rechaza abucheos que seguidores de Morena hacen a gobernadores de oposición

En la conferencia del pueblo del 11 de septiembre de 2026 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta habló sobre la insistencia en abuchear a gobernadores de oposición cuando ella acude a los estados a dar su Segundo Informe.

Claudia Sheinbaum dijo saber que esos abucheos vienen de seguidores del partido por el que fue electa [Morena] y que en ocasiones les ha dicho “no es el momento”, argumentando que se trata de un acto republicano y no un tema electoral.

“Como hay diferencias en el estado se manifiestan abucheando, silbando, frente a un gobernador y no creo que este sea un acto republicano (...) pido respeto a los gobernadores que vienen de otro partido político”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Incluso mencionó que en ocasiones la reciben los gobernadores, “me acompañan”, pero únicamente es ella quien brinda su Segundo Informe, para evitar así encontronazos.

Claudia Sheinbaum explicó que simplemente el abuchear en ese momento “no es correcto” y por eso hace llamado a permanecer en calma y respetar que el momento es ajeno a las elecciones.