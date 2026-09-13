Con motivo del 179 aniversario de la Batalla de Chapultepec, Ernestina Godoy publicó un mensaje en redes sociales reconociendo a los cadetes del Colegio Militar, señalando su lealtad y coraje.

Ernestina Godoy lo señala no solo por el aniversario de la Batalla de Chapultepec, sino en general es un reconocimiento por toda la labor que han hecho los cadetes del Colegio Militar a lo largo de la historia.

Ernestina Godoy manda mensaje a cadetes del Colegio Militar por aniversario de la Batalla de Chapultepec

A través de su cuenta de X, Ernestina Godoy publicó un mensaje de reconocimiento a los cadetes del Colegio Militar con motivo del 179 aniversario de la Batalla de Chapultepec.

En dicho mensaje, Ernestina Godoy reconoció su coraje y lealtad histórica que tiene con México, esto con motivo del la gesta heroica de los Niños Héroes.

Mensaje de Ernestina Godoy a cadetes del Colegio Militar (Especial)

La Fiscal General de la República se mostró muy orgullosa de la labor que realiza el Colegio Militar, no solo por lo sucedido en la conocida Batalla de Chapultepec, sino en todos sus años de existencia.

Siendo una de las instituciones más reconocidas por la clase política, así como por los ciudadanos en general de México.

Ernestina Godoy presente en más aniversarios del Colegio Militar

La felicitación de Ernestina Godoy al Colegio Militar no es gratuita, pues va más allá de celebrar el 179 aniversario de la Batalla de Chapultepec.

La fiscal es muy cercana al Colegio Militar; no solo por el 179 aniversario de la Batalla de Chapultepec, pues recientemente estuvo presente en el 50 aniversario del Plantel Tlalpan del Heroico Colegio Militar.

Evento al cual también asistió la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde se le recordó a los cadetes el deber que tienen para con el país.

Asimismo, al ser la Fiscal General de la República, comparte mucho tanto con lo egresados, como con los estudiantes de dicha institución.