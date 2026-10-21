La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para un proyecto de infraestructura hídrica en Jalisco, con el objetivo de atender los problemas de abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Es una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer me vi con Efraín, todavía mañana hay una reunión con el Gobierno de Jalisco, el Gobierno federal va a aportar los recursos, todo” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina del 21 de octubre de 2026, la mandataria informó que sostendrá nuevas reuniones con el Gobierno de Jalisco para revisar los detalles financieros del proyecto y definir cómo se obtendrán los recursos sin recurrir al endeudamiento.

La presidenta explicó que el Gobierno estatal contempla una inversión de aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos para una planta potabilizadora.

Sin embargo, indicó que, de acuerdo con la información que le proporcionó Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el proyecto requeriría entre 12 mil y 13 mil millones de pesos.

Sheinbaum agregó que se realizará una revisión adicional para determinar cómo se financiará la obra y garantizar que el proyecto no genere problemas de endeudamiento.

El anuncio se produce después de las recientes protestas por los problemas de abastecimiento de agua en Jalisco y ante la necesidad de mejorar la infraestructura hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Dónde se construirá la planta potabilizadora en Jalisco?

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, proyecta invertir cerca de 7 mil 500 millones de pesos en la Planta Potabilizadora Número 1, ubicada en Miravalle.

Entre las propuestas de infraestructura hídrica también se encuentra el acueducto Chapala-Guadalajara, destinado a fortalecer el suministro de agua para la zona metropolitana.

Estos proyectos buscan atender las necesidades de abastecimiento y el rezago histórico en la infraestructura de potabilización y distribución de agua que enfrenta la entidad.

El gobernador Pablo Lemus ha reconocido que durante años no se realizaron las inversiones necesarias en infraestructura para potabilizar el agua en Jalisco.

Asimismo, ha señalado la coordinación con el Gobierno de México, a través de la Conagua, para atender esta problemática.

“Es el reto que me tocó asumir”: Pablo Lemus reafirma compromiso por el agua en Jalisco (Captura de pantalla)

No obstante, todavía será necesario precisar el alcance de las obras, sus costos definitivos y la distribución de los recursos federales y estatales.

¿Cuándo comenzará la construcción de la planta potabilizadora en Jalisco?

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha definitiva para el inicio de la construcción de la planta potabilizadora.

La siguiente etapa contempla reuniones técnicas entre los gobiernos federal y estatal para revisar los costos, definir el esquema de financiamiento y establecer los detalles de ejecución del proyecto.

Por ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la aportación federal podría alcanzar entre 12 mil y 13 mil millones de pesos.

El monto definitivo y las condiciones para ejercer los recursos se determinarán después de la revisión correspondiente.

El objetivo del Gobierno federal y de las autoridades de Jalisco es avanzar en las obras de infraestructura hídrica para mejorar el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin que el proyecto implique un nuevo endeudamiento para el estado.