El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la construcción de una nueva red de colectores para impedir que las aguas residuales contaminen el agua proveniente del lago de Chapala antes de llegar a la presa de Las Pintas.

“Estamos trabajando a marchas forzadas con turnos de 24 horas en el saneamiento del canal y la presa de Las Pintas, y en la reparación y en la construcción de una nueva red de colectores que evitarán que el agua que viene de Chapala se contamine en Las Pintas.” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pablo Lemus explicó que el sistema será cerrado y permitirá mejorar la calidad del agua que abastece al Área Metropolitana de Guadalajara.

Jalisco clausurará 150 descargas irregulares para proteger el agua

Como parte de las acciones para combatir la contaminación en agua, las autoridades detectaron 150 descargas irregulares en el canal, las cuales están siendo clausuradas, por lo que los responsables también enfrentarán sanciones por estas prácticas, según revelaron en la Mañanera.

Pablo Lemus aseguró que las obras forman parte de un plan integral para resolver los problemas históricos de abastecimiento y calidad del agua en Jalisco.

“Esta fue una recomendación de parte de Conagua y será una inversión que hará el gobierno de Jalisco para evitar que el agua que viene de Chapala, se contamine en Las Pintas evitando todas esas descargas a través de la construcción de colectores.” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Además, el mandatario estatal destacó que la inversión para Jalisco será de 7 mil 500 millones de pesos y se realizará sin contratar deuda, privatizar el servicio ni aumentar las tarifas.

Por su parte, Claudia Sheinbaum explicó que los proyectos darán continuidad a la infraestructura hidráulica impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente con el acueducto El Zapotillo.

Claudia Sheinbaum abordó el tema del agua contaminada en en Jalisco junto con el gobernador Pablo Lemus ( ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, anunció una inversión federal de 14 mil 500 millones de pesos para construir los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar, con recursos de 9 mil 300 y 5 mil 200 millones de pesos, respectivamente.

Las obras están previstas para iniciar a principios de 2027 y concluir en aproximadamente dos años; en conjunto, el plan contempla alrededor de 25 mil millones de pesos para fortalecer el suministro y mejorar la calidad del agua en la zona metropolitana.