Efrain Morales, director de Conagua, y Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, hablaron sobre las obras e inversión que realizarán para resolver la crisis de agua en Guadalajara.

La inversión total por el gobierno federal constará de 14 mil 500 mdp para la renovación de la infraestructura que resolverá la calidad del agua en Guadalajara que originó protestas semanas atrás.

Obras e inversión en Guadalajara para resolver la crisis de agua

En la mañanera del pueblo de hoy, 28 de octubre de 2026, con Claudia Sheibaum, Efrain Morales expuso la labor que hará el gobierno federal con Conagua para resolver la crisis de agua en Guadalajara.

Efrain Morales apuntó que se hará la construcción de un nuevo acueducto Chapa-Guadalajara que irá de la planta de bombeo de Santa Cruz al tanque del Cerro del Cuatro.

Nuevo acueducto para mejorar la crisis del agua en Guadalajara. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

Este acueducto tendrá una inversión total de 9 mil 300 mdp por el gobierno federal.

Por otra parte, también se hará un nuevo acueducto Calderón-San Gaspar que irá de la presa Calderón a la planta potabilizadora San Gaspar. En este, habrá una inversión de 5 mil 200 mdp.

Nuevo acueducto para mejorar la crisis del agua en Guadalajara. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

El director de Conagua apuntó que este último acueducto tendrá dos años de ejecución, siendo a partir del 2027 que el trabajo comience.

Asimismo, Efrain Morales subrayó que la inversión será del gobierno federal, lo que descartará un endeudamiento por parte del estado.

¿Cuándo se construirán las obras para el agua en Guadalajara?

Pablo Lemus informó que los nuevos acueductos que resolverán la crisis del agua en Guadalajara, iniciarán su construcción entre los primeros meses de 2027.

Asimismo, apuntó que será a finales de 2028 que los acueductos deberán estar terminados.

Pablo Lemus también subrayó que la construcción de los acueductos no se deben traducir en aumento al costo del agua ni la privatización, asegurando es un hecho que no sucederá.

Beneficios de la construcción de los nuevos acueductos en Guadalajara

Con la construcción de los acueductos por la crisis del agua en Guadalajara, Efrain Morales apuntó que se resolverá:

La calidad del agua que reciben en Guadalajara

Se incrementa el suministro de agua en 1,200 l/s

Se evita la contratación de una deuda para el pueblo de hasta 56 mil mdp

SIAPA será el organismo operador y de mantenimiento