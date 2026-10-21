Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que el compromiso del gobierno federal para resolver la crisis del agua Jalisco “es una presión adicional” para las finanzas públicas.

De frente a la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal reconoció que será complicado decidir qué partidas reducir para garantizar el apoyo federal para la crisis del agua en Jalisco.

Apoyo federal para el agua en Jalisco implicará reacomodos presupuestarios, advierte Monreal

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal señaló que el compromiso de Claudia Sheinbaum de hacerse cargo de la crisis del agua en Jalisco, es una presión adicional al presupuesto federal para 2027.

Ricardo Monreal (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO / Camila Ayala Benabib)

Ricardo Monreal dijo que el apoyo es una noticia favorable para los habitantes de Jalisco, aunque reconoció que será necesario ajustar el presupuesto federal para contar con los recursos prometidos.

Es una presión adicional, porque estamos hablando de 7 o 10 mil millones de pesos. Ricardo Monreal, diputado federal de Morena

Monreal adelantó que, una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos, será necesario revisar la distribución de los recursos públicos para determinar qué partidas presupuestarias podrían eliminarse o reducirse.

El diputado Monreal explicó que el objetivo será liberar fondos para destinarlos a prioridades y emergencias que requieren atención inmediata; entre ellas, el problema del agua en Jalisco.

De acuerdo con sus declaraciones, la necesidad de financiar este proyecto se suma a las presiones que enfrenta el presupuesto federal, por lo que las autoridades tendrán que reorganizar el gasto sin desatender otras necesidades.