En el marco de una gira de trabajo para supervisar los servicios de salud pública en diversos estados del país, Claudia Sheinbaum anunció que habrá cambios en el surtimiento de medicinas ante la situación de desabasto .

Desde Campeche, Sheinbaum precisó que la nueva estrategia busca erradicar los trámites administrativos para optimizar la logística entre laboratorios, bodegas regionales e instalaciones médicas del sistema IMSS-Bienestar.

Claudia Sheinbaum busca modernización en suministro de medicamentos ante problema de desabasto

Durante recorridos de evaluación en estados como Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, Sheinbaum constató la falta recurrente de medicamentos en farmacias del servicio público de salud.

La presidenta manifestó que este desabasto no obedece necesariamente a la ausencia de inventario comprado, pues responsabilizó a la burocracia por impedir el traslado oportuno del material desde los almacenes estatales hacia las unidades de atención.

Sheinbaum indicó que el problema central radica en un modelo administrativo obsoleto basado en peticiones físicas por oficio que ralentizan la distribución nacional.

Ante esta situación, la administración federal implementará un proceso de transformación digital orientado a eliminar el papeleo y conectar directamente las bodegas con las unidades médicas.

El principal cambio complementa la consolidación del modelo de compra unificada para contener los altos precios impuestos por patentes farmacéuticas.

Además, Sheinbaum aseguró que esto permite la eliminación de intermediarios privados que históricamente encarecían los medicamentos.

Para ejecutar este plan, se convocará a jóvenes especialistas en ciencia de datos y operación logística desarrollarán plataformas de rastreo en tiempo real que permitan despachar los insumos farmacéuticos con la velocidad del comercio electrónico.

“Voy a tomar a los jóvenes, a los especialistas mexicanos y voy a hacer un equipo y les voy a decir: quiero los almacenes de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar; que si piden una medicina, en la tarde llegue. Así como uno compra digital, si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen del almacén al hospital?”. Sheinbaum

A nivel local, en recintos como el Hospital Socorro Quiroga en Campeche, se reubicó la farmacia al primer nivel a pie de calle para agilizar la entrega directa de tratamientos prescritos.

Con este mecanismo centralizado, el Estado busca regular costos y asegurar la disponibilidad continua de medicamentos gratuitos en beneficio directo de toda la población mexicana.