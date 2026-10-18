Mariana Rodríguez reaccionó con un mensaje irónico en redes sociales luego de que la diputada local Lorena de la Garza presentara una denuncia en su contra y contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia.

La legisladora priista acudió ante las autoridades electorales para denunciar señalamientos difundidos en ruedas de prensa y plataformas digitales sobre una supuesta inhabilitación y un presunto desvío de recursos por 20 millones de pesos.

Ante la denuncia, Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, respondió de manera indirecta a través de sus historias de Instagram, donde publicó un mensaje que generó reacciones en la entidad.

¿Qué respondió Mariana Rodríguez a la denuncia de Lorena de la Garza?

A través de una captura de pantalla compartida en su cuenta oficial de Instagram, Mariana Rodríguez publicó la frase “Mentiras nadie dijo”, acompañada de un emoji de una cara riendo con una lágrima.

La publicación se produjo después de que Lorena de la Garza anunciara acciones legales contra Rodríguez y Samuel García.

La respuesta de la titular de Amar a Nuevo León fue indirecta y no incluyó, en el contenido descrito, una explicación detallada sobre los señalamientos de la legisladora.

Mariana Rodríguez responde con ironía tras denuncia de Lorena de la Garza por violencia política de género (Captura de pantalla/Mariana Rodríguez IG)

Por su parte, De la Garza sostuvo que no tolerará más calumnias ni ataques que, según afirmó, buscan afectar su imagen pública.

La diputada señaló que dejó el caso en manos de las autoridades competentes para que investiguen los hechos.

¿Por qué denunció Lorena de la Garza a Mariana Rodríguez y Samuel García?

Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León, presentó una denuncia contra Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García por presuntos señalamientos falsos relacionados con una supuesta inhabilitación y un presunto desvío de 20 millones de pesos.

De acuerdo con la legisladora, las declaraciones difundidas en ruedas de prensa gubernamentales y redes sociales podrían afectar sus derechos político-electorales y perjudicar su trayectoria profesional.

La denuncia busca que las autoridades electorales analicen los hechos y determinen si las conductas señaladas constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género.

¿Qué es la violencia política en razón de género?

La violencia política contra las mujeres en razón de género comprende acciones u omisiones basadas en elementos de género que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar sus derechos político-electorales, así como el ejercicio de sus funciones públicas.

Puede manifestarse mediante amenazas, hostigamiento, descalificaciones, difusión de información falsa u otras conductas que obstaculicen la participación política de las mujeres.