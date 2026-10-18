Los saqueos en París, Francia durante las protestas contra el alto costo de vida, afectaron comercios y boutiques de lujo.

Las movilizaciones también derivaron en incendios, enfrentamientos con la policía y alrededor de 1,800 detenciones en Francia, según el balance reportado por las autoridades.

Francia vivió una jornada de tensión durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2026, luego de que las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida derivaran en actos vandálicos y saqueos en distintas ciudades.

Los disturbios alcanzaron zonas comerciales de París, donde grupos de personas rompieron escaparates y sustrajeron mercancía de establecimientos.

La violencia también afectó edificios públicos y comercios de otros puntos del país.

Protestas en París golpean a Galerías Lafayette y otros almacenes de lujo con saqueos (Hesham Elsherif / Anadolu via Reuters Connect)

Las autoridades francesas actualizaron el balance de detenciones a alrededor de 1,800 personas, mientras que el primer ministro, Sébastien Lecornu, condenó los enfrentamientos y los daños materiales.

¿Qué marcas fueron afectadas por los saqueos en París?

Durante los disturbios se reportaron daños y saqueos en boutiques y establecimientos comerciales de París de distintas marcas.

Entre las firmas señaladas en los reportes sobre los incidentes se encuentran:

Céline

Kenzo

Salomon

Arc’teryx

París

Chambéry

Nantes

Perpignan

Rennes

Tours, siendo la sucursal de Burdeos una de las más afectadas tras sufrir la rotura de sus vitrinas e invasión por parte de grupos enmascarados

Protestas en París golpean a Galerías Lafayette y otros almacenes de lujo con saqueos (Hesham Elsherif / Anadolu via Reuters Connect)

Los saqueos no solo afectaron a las marcas de alta costura y lujo, sino que también se reportaron actos vandálicos en otra clase de establecimientos como:

Tecnología y Deportes: locales de la multinacional de telefonía SFR, tiendas Apple Store, así como establecimientos de ropa deportiva de Lacoste y Decathlon fueron vandalizados e incendiados

Alimentación: cadenas de supermercados y tiendas de comestibles como Franprix, Monoprix y Carrefour City también sufrieron robos masivos de mercancías

También se reportaron actos vandálicos contra establecimientos comerciales y edificios públicos en distintas ciudades francesas.

En Burdeos, Lyon y Marsella se registraron daños materiales durante los incidentes.

En Limoges, un incendio provocó graves daños en el ayuntamiento histórico, cuyo techo colapsó parcialmente.

Ayuntamiento de Limoges (Redes Sociales)

La violencia afectó distintas zonas urbanas y generó pérdidas materiales, además de daños a inmuebles públicos y privados.

¿Cómo reaccionaron las autoridades francesas ante los saqueos?

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, condenó la violencia registrada durante las protestas y calificó los hechos como de una gravedad extraordinaria.

La noche del sábado, Lecornu informó que se habían producido 1,200 detenciones y que 150 policías y gendarmes habían resultado heridos.

Sin embargo, el balance se actualizó el domingo, cuando el ministro del Interior, Laurent Nuñez, reportó alrededor de 1,800 personas detenidas en todo el país.

Las autoridades francesas señalaron que las investigaciones buscan identificar a los responsables de los saqueos, los incendios y los ataques contra edificios públicos y establecimientos comerciales.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron tenía previsto encabezar una reunión de emergencia con integrantes de su gobierno y dirigirse a la nación este domingo, en medio de la presión política provocada por los disturbios.

Emmanuel Macron reacciona a saqueos en Francia a tiendas de lujo (Emmanuel Macron en X)

¿Qué provocó las protestas en Francia?

Las manifestaciones se desarrollaron en medio del malestar ciudadano por el aumento del costo de vida, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, además de las demandas relacionadas con las condiciones educativas.

La convocatoria reunió a estudiantes, sindicatos y otros sectores sociales.

Las cifras de participación varían según la fuente: las autoridades calcularon alrededor de 550,000 manifestantes en todo el país, mientras que los organizadores elevaron la estimación a 800,000.

Aunque buena parte de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica, grupos violentos aprovecharon los disturbios para atacar comercios, incendiar inmuebles y enfrentarse con la policía.

La jornada representa un nuevo desafío para el gobierno francés, que enfrenta el descontento social y la presión política a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027.