López Beltrán aparece en Tabasco con un look similar al de AMLO

Andrés Manuel López Beltrán compartió sus recorridos en el municipio Centro, en Tabasco, con lo que sería un nuevo look, con similitudes a expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El aspirante a la Coordinación Distrital de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena publicó en sus redes sociales el avance de sus visitas en Tabasco, parte del proceso.

Junto a un video, Andrés Manuel López Beltrán informó sobre su visita a las colonias El Manzano, así como Sabina, para reforzar el compromiso con la transformación en Centro, Tabasco.

López Beltrán aparece con look que emularía a AMLO en sus recorridos en Tabasco

El sábado 17 de octubre, Andrés Manuel López Beltrán sorprendió en su video de recorridos por la Transformación en El Manzano y Sabina, Centro, debido a lo que sería un look que emularía al cabello de AMLO.

En el video, Andrés Manuel López Beltrán no mencionó a AMLO pero destacó las visitas casa por casa para informar sobre el movimiento del expresidente, tras advertir de las fuertes lluvias en el estado.

Sólo en el video anterior, el color de cabello de Andrés Manuel López Beltrán lucía de un tono más negro, mientras visitaba tres secciones en Tacotalpa, a quienes agradeció el recibimiento de la gente:

El Censo

Víctor Fernández Manero, segunda sección

Lomas Alegres, primera sección

Andrés Manuel López Beltrán mantiene su forma de hablar así como estilo de vestir, como ha compartido en sus diferentes videos, a lo largo de sus recorridos correspondientes al distrito 6 de Tabasco.

Sin embargo, aspirantes a la coordinación estatal señalaron la dificultad de los recorridos y los trabajos que encarga el proceso, así como el desgaste que se vive por el mismo.