Claudia Sheinbaum anunció mayor respaldo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tras el hallazgo de un sitio prehispánico en Coatepec, Veracruz, con vestigios de más de 1,400 años.

“Vamos a invitar al director del INAH para que platique sobre este tema, que es muy relevante, y obviamente va a haber el presupuesto necesario para la restauración y la investigación, particularmente de este sitio. También invitaremos a algunos de los investigadores que forman parte de este trabajo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En el fraccionamiento San Lucas de Coatepec se localizaron estructuras cívico-ceremoniales del periodo Clásico Temprano, entre ellas una plataforma de piedra caliza y un monolito con grabados únicos.

La presidenta de México anunció el 19 de junio de 2026 que el gobierno federal destinará recursos al INAH para continuar las investigaciones y preservar este descubrimiento que podría aportar nuevas pistas sobre las culturas del Golfo.

Así es el misterioso hallazgo prehispánico en Coatepec, Veracruz

De acuerdo con información del INAH, en el fraccionamiento San Lucas, ubicado en Coatepec, Veracruz, fueron localizados vestigios arqueológicos de carácter cívico-ceremonial que podrían corresponder al periodo Clásico Temprano (200-600 d.C.).

Los especialistas consideran que el hallazgo es excepcional debido a que presenta características arquitectónicas y simbólicas que no habían sido registradas previamente en la región.

Entre los descubrimientos destaca una plataforma de aproximadamente 30 metros de largo por 12 metros de ancho, construida con lajas y piedra caliza careada de color blanco y textura yesosa.

Los investigadores consideran que dicha apariencia pudo obtenerse mediante un proceso inducido para decorar los muros.

La estructura cuenta con ornamentaciones formadas por líneas geométricas semejantes a cuadrados y piedras circulares distribuidas en dos de sus flancos, elementos que no son característicos de la zona central de Veracruz.

El monolito que intriga a los arqueólogos en Coatepec, Veracruz

Asociada a la plataforma se encontró una escultura monolítica de 1.88 metros de altura, 1.47 metros de ancho en su parte más amplia y entre 22 y 25 centímetros de grosor.

El monolito presenta grabados que representan una escena de carácter simbólico en la que dos personajes de élite, sentados y portando elaborados atavíos, reciben un fluido proveniente de una entidad divina ubicada en un plano superior.

Uno de los personajes muestra posibles rasgos mayoides, una característica que, según el INAH, no se había documentado anteriormente en hallazgos arqueológicos de esta región de Veracruz.

Otros objetos encontrados en el sitio arqueológico de Coatepec, Veracruz

Además de la plataforma y el monolito, los arqueólogos localizaron diversos materiales que ayudarán a comprender mejor la ocupación del sitio:

Restos de maíz carbonizado colocados como posibles ofrendas.

Vasijas enterradas.

Una cuenta de piedra verde fragmentada en cuatro partes.

Todos los materiales serán enviados a laboratorios especializados para su análisis y permanecerán bajo resguardo de un equipo interdisciplinario coordinado por los arqueólogos del Centro INAH Veracruz, Alberto Vázquez Domínguez y Lino Espinoza García.

¿A qué cultura pertenece el hallazgo prehispánico de Coatepec?

Aunque la región suele asociarse con los pueblos totonacas, los especialistas explicaron que hasta el momento no existen evidencias suficientes para atribuir el sitio a esa civilización.

Por ello, la hipótesis preliminar apunta a que los materiales pertenecieron a una cultura local que mantuvo vínculos e influencias con grupos asentados en la Costa del Golfo.

Las labores de salvamento arqueológico se desarrollan en un predio particular que permanece bajo investigación desde finales de 2025.

Se prevé que los trabajos de campo concluyan a mediados de agosto de 2026, mientras que el análisis integral de los materiales finalizaría en febrero de 2027.

Ante la relevancia del descubrimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México brindará el apoyo necesario al INAH para continuar con las investigaciones y la preservación de este hallazgo que podría aportar nuevas pistas sobre la historia prehispánica de Veracruz.