El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de un gran sitio arqueológico maya en el estado de Quintana Roo, en la zona conocida como El Jefeciño.

De acuerdo con el INAH, en este sitio arqueológico fueron halladas 80 estructuras mayas probablemente asociadas al estilo Petén, distribuidas en alrededor de 100 hectáreas.

El importante hallazgo fue revelado por habitantes de la región durante las labores del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, bajo la coordinación del arqueólogo Manuel Pérez Rivas, en el frente 1 del Tramo 7.

INAH confirma hallazgo de un gran sitio arqueológico maya en Quintana Roo

Exploración en Othón P. Blanco revela arquitectura maya estilo Petén

En el boletín oficial difundido el 27 de abril, se informó que, en atención a un reporte ciudadano en el municipio Othón P. Blanco, en Quintana Roo, investigadores localizaron arquitectura maya de estilo Petén.

De acuerdo con la evidencia arquitectónica, el hallazgo pertenecía al periodo Clásico Temprano/Tardío (250-900 d.C.), en el que se desarrolló el estilo arquitectónico Petén, caracterizado por:

Edificaciones abovedadas de gran envergadura

Esquinas redondeadas y remetidas

Esquinas con molduras en delantal

INAH confirma hallazgo de un gran sitio arqueológico maya en Quintana Roo (INAH)

Los datos preliminares indican que El Jefeciño se despliega en 100 hectáreas, pero podría abarcar más, según refirió el arqueólogo Pérez Rivas al puntualizar que es necesario realizar una exploración minuciosa.

Asimismo, se informó que en la imponente estructura maya se encontraron:

Restos de estuco con pintura mural decorativa

Fragmentos de una osamenta humana

Tres bóvedas mayas en buen estado de conservación

Evidencia de tres etapas constructivas visibles

Desplantes de escalinatas en zonas de derrumbe

INAH confirma hallazgo de un gran sitio arqueológico maya en Quintana Roo (INAH)

INAH comenzará trabajos de conservación en el sitio arqueológico

Sobre este descubrimiento, se planea llevar a cabo un mapeo con tecnología LiDAR para identificar y analizar el patrón de asentamiento. Luego, se propondrán medidas de:

Conservación

Consolidación

Exploración del lugar.

Al respecto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el registro fortalece la protección del patrimonio arqueológico y reconoció a las comunidades que dieron aviso.