La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha anunciado que se presentarán acciones legales tras la muerte de mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

“Vamos a poner una denuncia en Estados Unidos, debe haber protección a los derechos humanos de nuestros connacionales”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tal y como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había adelantado tras solicitar a las autoridades estadounidenses una investigación “pronta, exhaustiva y transparente”.

Así como también se dijo que se emprenderán acciones diplomáticas y jurídicas por la muerte de mexicano en ICE deTexas.

Se reforzarán la protección para connacionales en el extranjero: Sheinbaum

Ante los hechos recientes de la muerte de mexicanos en Texas, que ya suma 18 connacionales muertos bajo custodia de ICE desde el 20 de enero de 2025, la presidenta Sheinbaum también dijo que se reforzará la protección para connacionales en el extranjero.

“En los consulados vamos a reforzar las atenciones para que garanticen la protección de los derechos humanos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como Sheinbaum dijo que esta medida será implementada para todos los mexicanos en el extranjero “y particularmente de aquellos que son detenidos”.

Esto tras contar que la muerte de mexicano en Texas pudo haber sido por la falta de atención médica y de medicamentos, ya que según Sheinbaum, la familia “ nos dijo es que sufría de diabetes e hipertensión y no tenía todos los medicamentos” tras su detención desde junio pasado.