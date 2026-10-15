Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el gobierno de México seguirá buscando justicia por los mexicanos que han muerto a causa de los operativos del ICE.

En entrevista con López-Dóriga, Roberto Velasco explicó que se han presentado una serie de denuncias en fiscalías y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los mexicanos fallecidos.

Roberto Velasco detalla acciones legales por muertes de mexicanos vinculadas a ICE; promete justicia

El secretario Roberto Velasco informó que se han presentado 20 denuncias ante autoridades estadounidenses por la muerte de mexicanos durante operativos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

Roberto Velasco responde por mexicanos fallecidos en casos del ICE (Captura de pantalla)

Roberto Velasco reiteró que México seguirá buscando justicia por la muerte de “sus paisanos”, a fin de esclarecer los casos y procurar que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Respecto a las familias de las víctimas, Roberto Velasco detalló que la SRE les brinda respaldo jurídico mediante asesorías legales externas, en donde disponen de abogados para acompañarlos en el proceso.

El secretario de Relaciones Exteriores indicó que el gobierno mexicano también ha presentado una carta ante la ONU y mantiene comunicación permanente con ese organismo internacional para tratar los casos.

Velasco agregó que se ha comunicado personalmente con cada una de las familias de las personas que perdieron la vida, con el objetivo de mantenerlas informadas y acompañarlas en el proceso.

Asimismo, Roberto Velasco reiteró que México continuará utilizando las vías legales y diplomáticas disponibles para que los hechos sean investigados y las familias puedan acceder a la justicia.