El canciller Roberto Velasco se reunió con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la 81 Asamblea General de la ONU, donde abordaron la situación de los mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Hablamos de los mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o en operativos de ICE” Roberto Velasco

En entrevista con Once Noticias TV , Roberto Velasco explicó que el encuentro con Volker Türk también incluyó temas relacionados con derechos humanos y desapariciones.

Roberto Velasco lleva muertes de mexicanos bajo custodia del ICE ante la ONU

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México mantiene seguimiento a los casos de connacionales fallecidos en circunstancias relacionadas con ICE.

En agosto, Velasco informó que se habían presentado 20 denuncias relacionadas con la muerte de 17 mexicanos bajo la custodia de ICE.

El canciller también destacó que la defensa de la soberanía de México acompaña la cooperación internacional, y explicó que el país busca trabajar con otros gobiernos y organismos internacionales sin dejar de defender los principios establecidos en la Constitución.

La reunión con Volker Türk forma parte de la agenda que México llevó a la ONU, que incluyó temas como: