La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump haya usado la palabra “narcopolítico” en alguna de las llamadas que ha sostenido con su homólogo.

“Nunca ha usado él la palabra “narcopolítico” en sus conversaciones, nunca”, negó Sheinbaum, además de asegurar que Trump tampoco ha mencionado la palabra “corrupción”.

Sin embargo, Sheinbaum reconoció que Donald Trump sí ha dicho que existen “zonas de México que están gobernadas por los cárteles”; sin embargo, la respuesta de la presidenta fue mostrarle los resultados que se tienen en la materia.

Sheinbaum pide que Estados Unidos deje de utilizar a México para sus fines electorales

Ante el tema del narcotráfico, Sheinbaum pidió que Estados Unidos debería dejar de utilizar a México para fines electorales, esto tras recordar que el país de Trump se encuentra en campaña por las elecciones del 3 de noviembre de 2026.

Por lo que el tema del narcotráfico en México es muy utilizado para las campaña y por lo que Sheinbaum reiteró su petición: “les decimos que no nos usen; bastante problemas tiene allá para resolver”.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum también negó que Trump condicione algún tema, tal y como la firma en el Tratado de Libre Comercio o T-MEC, pues pese a que son temas que se hablan regularmente, ambos países siguen trabajando.