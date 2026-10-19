La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha exigido al gobierno de los Estados Unidos investigar la muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

“Se solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”. Secretaría de Relaciones Exteriores

Con este caso se eleva a 18 el número de connacionales muertos bajo custodia de ICE desde el 20 de enero de 2025 “situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes”, puntualizó SRE.

SRE emprende acciones diplomáticas y jurídica por nueva muerte de mexicano bajo custodia de ICE

Tras exigir que se investigue la muerte de mexicano bajo custodia de ICE en Texas, la SRE también precisó que se emprenderán acciones diplomáticas y jurídicas ante las autoridades competentes y gestiones para facilitar el acceso de las familias a representación legal.

“Esta Secretaría continuará utilizando todos los mecanismos diplomáticos y jurídicos a su alcance, incluyendo una denuncia que será enviada al fiscal del condado Webb para pedir el esclarecimiento de este caso”. Secretaría de Relaciones Exteriores

Asimismo, la SRE ha reforzado las acciones de protección consular y el seguimiento a las condiciones de detención de las personas mexicanas por el UCE en los Estados Unidos.

Y por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos se solicitará a las autoridades migratorias se garantice el acceso de las y los cónsules de México a los centros de detención migratoria, con el objetivo de que se garantice la atención a la salud de los connacionales.