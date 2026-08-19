La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su disposición a evaluar mecanismos de apoyo para Ediciones Era, emblemática editorial mexicana que anunció la reducción de sus operaciones al mínimo por una crisis financiera insostenible.

El declive en ventas, que se desplomaron hasta un 75% tras la pandemia de Covid-19 y el cierre de librerías, ha generado llamados urgentes de intelectuales y políticos para su rescate.

Autores como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Juan Rulfo forman parte de su catálogo, considerado un patrimonio cultural que ha marcado generaciones de lectores.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039 )

Claudia Sheinbaum analizará la manera de ayudar a Ediciones Era tras reducir operaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una breve referencia a la situación financiera de Ediciones Era, luego de que anunció la reducción al mínimo sus operaciones.

Claudia Sheinbaum enfatizó que va a analizar cómo se podría ayudar a Ediciones Era, aunque por el momento no dio más detalles.

La respuesta de Sheinbaum se enmarca en un contexto de llamados públicos al rescate de la editorial por parte de intelectuales, escritores y políticos.

Entre estos llamados destaca el del senador Javier Corral Jurado, quien convocó a las autoridades culturales y educativas para encontrar formas de respaldo que permitan a la histórica institución continuar con su labor y proteger su catálogo.

A este llamado se sumaron intelectuales como Pedro Salmerón y Fabrizio Mejía Madrid.

Ediciones Era anunció la reducción de sus operaciones al mínimo debido a la falta de viabilidad económica provocada por la caída de ventas —que se desplomaron hasta un 75% tras la pandemia de Covid-19— y el cierre de librerías.

Comunidad cultural llama al rescate de Ediciones Era tras reducir al mínimo sus operaciones

La respuesta de la comunidad cultural ante el anuncio de Ediciones Era sobre la reducción de sus operaciones, ha sido de profundo pesar, alarma y llamados urgentes al rescate.

Diversos sectores la han calificado como una noticia “catastrófica” y una “tragedia cultural e intelectual” para México.

Escritores e intelectuales han expresado su tristeza en redes sociales, destacando que la editorial ha sido un referente indispensable que albergó a autores fundamentales como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Juan Rulfo.

Se ha instado a no permitir el fin de esta tradición editorial y apoyar a Ediciones Era para proteger un catálogo que ha formado a varias generaciones de lectores.

Ante este clamor, la editorial ha aclarado que su catálogo permanecerá disponible y que realizará ventas especiales en librerías y ferias para que los lectores puedan seguir adquiriendo sus ejemplares.