La editorial mexicana Ediciones Era anunció que reducirá al mínimo sus operaciones tras sesenta y seis años de una trayectoria literaria fundamental.

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que los cambios drásticos en el mercado editorial y los efectos de la pandemia fracturaron el equilibrio financiero necesario para su operación.

A pesar de la reducción, Ediciones Era subrayó que su extenso catálogo de clásicos y nuevos autores permanecerá vigente en la memoria cultural y en las bibliotecas del mundo.

Ediciones Era aclara rumores de cierre; reducirá al mínimo sus operaciones

Ediciones Era aclaró oficialmente que no cerrará sus puertas de manera definitiva, desmintiendo los rumores que circularon tras la filtración de un comunicado interno.

Ediciones Era aclara que no cierra y reducirá al mínimo sus operaciones (@edicionesera / X )

En su lugar, la emblemática editorial independiente anunció una reestructuración profunda que implica reducir al mínimo sus operaciones para adaptarse a las condiciones actuales del mercado.

La decisión responde a una crisis financiera insostenible provocada por cambios drásticos en el ecosistema del libro en México, acelerados por la pandemia de Covid-19.

Sus ingresos actuales representan apenas el 25% de los niveles registrados antes de la emergencia sanitaria.

La red de librerías tradicionales que sostenía su distribución desapareció paulatinamente, afectando su viabilidad económica.

A pesar de intentos por saldar pasivos e incluso vender su histórica sede en la colonia Roma de la CDMX para cumplir con compromisos financieros, las deudas continuaron creciendo.

La editorial expresó que esta transformación es un acto de coherencia con sus principios de rigor y calidad, prefiriendo “poner orden en casa” antes que traicionar su legado histórico.

Ediciones Era aclara que no cierra y reducirá al mínimo sus operaciones (@edicionesera / X)

¿Qué pasará con los libros de Ediciones Era tras reducción de sus operaciones?

A pesar de la reducción al mínimo sus operaciones, Ediciones Era enfatizó que su catálogo histórico permanecerá vigente, disponible y en circulación.

Los libros de Era seguirán presentes en bibliotecas, colecciones personales y puntos de venta mientras se lleva a cabo el proceso de liquidación de cuentas con librerías.

La prioridad de la editorial es mantener la difusión de este legado, que abarca más de 60 años de historia y alrededor de mil 200 títulos (de los cuales unos 400 están en circulación activa).

Este fondo editorial, construido a lo largo de 66 años, incluye clásicos de figuras como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo.

Para asegurar que sus libros sigan llegando a los lectores, Ediciones Era implementará las siguientes estrategias:

Ventas especiales: Realizarán eventos de comercialización en diversas librerías y espacios culturales del país.

Participación en ferias: Confirmaron su presencia en encuentros clave como la Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Ciudad de México.

Joyas de archivo: Pondrán a disposición del público ejemplares raros de sus primeros años de operación

Ante el temor de que el fondo se disperse, miembros de la comunidad cultural han propuesto medidas como colectas públicas, maratones de apoyo e incluso intervención gubernamental.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que analizarán cómo pueden ayudar a Ediciones Era.