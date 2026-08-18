La emblemática editorial, Ediciones Era, emitió un comunicado en el que anunció el cierre de sus operaciones al advertir que sufrió un profundo desplome en sus ventas tras la pandemia del Covid-19.

“Ediciones Era les informa que la editorial suspenderá sus actividades y a partir de este momento irá cerrando cuentas con todas las librerías y puntos de venta que tienen sus libros” Ediciones Era

En su desplegado, la editorial explicó que debido al fin de sus operaciones, todas sus librerías y demás puntos de venta donde se alojan sus libros, comenzarán a cerrar de manera gradual.

Cabe destacar que durante más de 60 años, Ediciones Era publicó numerosas novelas, cuentos, ensayos y crónicas que se han convertido en obras fundamentales de la literatura latinoamericana.

Ediciones Era anuncia su cierre tras desplome de ventas (Especial)

Ediciones Era cierra; ventas se desplomaron tras la pandemia

Al explicar que sus ventas se desplomaron a niveles que hacen insostenible sus operaciones, Ediciones Era anunció el cierre de todas sus librerías y el retiro paulatino de sus libros del mercado.

Sobre lo ocurrido, la casa editorial explicó su fin se debe a la “necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado” a un nivel que ya no es posible vivir de la venta de lo que produce.

Así lo sentenció al resaltar que su red de librerías que operaba antes de la pandemia del Covid-19, hoy ya no existe, pues sus ventas se desplomaron hasta un 75%.

Pandemia Covid-19 (Galo Cañas Rodríguez)

En ese sentido, Ediciones Era expuso que durante 6 años se desplegaron distintas acciones en busca de mantener el negocio, pero los ingresos para concretar el objetivo no fueron suficientes.

Incluso, reveló que con grandes esfuerzos fue posible subsanar varias deudas, pero hay ciertos compromisos económicos que no han logrado cubrir y siguen creciendo.

Por eso, detalló que vendieron la casa de Era en la colonia Roma y gracias a eso pudieron hacer varios pagos que permiten detener la operación de la editorial para no genera deudas impagables.

¿Qué fue Ediciones Era?

El anuncio sobre el cierre de operaciones que emitió Ediciones Era ha generado diversas reacciones debido a que con ello se pone fin a una historia fundamental de creación literaria en el país.

Lo anterior debido a que lo largo de sus más de 60 años de vida, la casa editorial impulsó y consagró a varios de los autores de más relevancia no solo de la literatura mexicana, sino de toda Latinoamérica.

Algunas de las obras de mayor importancia publicadas por Ediciones Era que incluso con el paso del tiempo se han convertido en clásicos de la literatura latinoamericana son las siguientes:

Aura – Carlos Fuentes (1962)

El luto humano – José Revueltas (1964)

Los albañiles – Vicente Leñero (1964)

La oveja negra y demás fábulas – Augusto Monterroso (1969)

Hasta no verte Jesús mío – Elena Poniatowska (1969)

Días de guardar – Carlos Monsiváis (1970)

Oppiano Licario – José Lezama Lima (1977)

Las batallas en el desierto – José Emilio Pacheco (1981)

Memoria del fuego (trilogía) – Eduardo Galeano (1982-1986)

El arte de la fuga – Sergio Pitol (1996)

De atrásalante en su porfía – Juan Gelman (2010)

Por años, se le consideró como el espacio natural para la izquierda intelectual, debido a que también editó ensayo político, análisis de ciencias sociales y dio cabida a la crónica de movimientos sociales.