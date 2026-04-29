La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es el apoyo del pueblo de México lo que la ha colocado como la mandataria con mayor aprobación en América Latina.

Durante su conferencia del pueblo, Claudia Sheinbaum señaló que esto se debe a que la gente sabe que su gobierno está trabajando para beneficio del pueblo y por ello apoyan su gobierno.

“Al pueblo de México, a que la gente está contenta y nos apoya porque sabe que estamos trabajando para la gente” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum: Reconocimiento de aprobación en América Latina es por el pueblo de México

Claudia Sheinbaum aseguró que el reconocimiento que la coloca como la mandataria con mayor aprobación en América Latina es gracias al pueblo de México.

De acuerdo con la presidenta, la gente “está contenta” porque sabe que su gobierno trabaja por su bienestar.

Ejemplo de ello son los recientes acuerdos con los gasolineros, bancos y valeras para lograr que el precio de la gasolina y el diésel no suban y resaltó que a partir de la primera semana de mayo éste último llegará a los 27 pesos por litro.

“Logramos un acuerdo realmente muy importante para el país…todos ponen de su parte y vamos sacando adelante el Plan México y sobre todo a la gente” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum alcanza el 72.3% de aprobación en encuesta CB Global Data

De acuerdo con la encuesta CB Global Data, que mide la imagen positiva de los mandatarios de América Latina, Claudia Sheinbaum alcanzó el 72.3% de aprobación.

El análisis del 10 al 15 de marzo, colocó a la presidenta de México como el primer lugar en el ranking regional.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum es la primera mujer en llegar al primer lugar de aprobación en este ranking de América Latina.

e acuerdo con esta encuesta, los 5 mandatarios con mayor aprobación en la región son: