Desde la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheimbaum afirmó que México cumplirá el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Ernestina Ascencio.

“Vienen muy específicas las acciones que debe desarrollar el estado mexicano, las vamos a cumplir, hoy me pasaron la nota de cuáles son las acciones que se deben de cumplir”. Claudia Sheinbaum

Luego de que Corte IDH determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de la indígena náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio en 2007 en la sierra de Zongolica, Veracruz.

Ante ello, la mandataria Sheimbaun se comprometió a que se explicaran cada una de las acciones que vienen determinadas en el fallo de la Corte IDH por el caso Ernestina Ascencio.

Por lo que llamará a la Secretaría de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, así como al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina para explicar lo que debe cumplir el estado mexicano.

Asimismo, la presidente Claudia Sheinbaum refrendo que se cumplirá con el fallo de la Corte IDH a “cabalidad cada una de las recomendaciones” tanto para las víctimas directas que serían los hijos de Ernestina Ascencio, así como en las cuestiones generales que se plantearon para México.

Sheinbaum recuerda que el caso Ernestina Ascencio sucedió en el gobierno de Felipe Calderón

Tras asegurar que México cumplirá fallo de la Corte IDH en el caso Ernestina Ascencio, también la presidenta Sheinbaum recordó que este caso sucesión con Felipe Calderón

“Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo de esta lamentable situación y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir como se está planteando”. Claudia Sheinbaum

Pues entre las medidas en fallo de la Corte IDH en el caso Ernestina Ascencio se deberá realizar una investigación penal con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables.