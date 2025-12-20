El médico forense Juan Pablo Mendizábal, quien confirmó violencia en contra de Ernestina Ascencio como causa de muerte, ha sufrido persecución tras emitir dictamen.

Fue en febrero de 2007 cuando Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual tumultuaria, tortura y asesinato a manos de elementos del Ejército, quienes a 18 años siguen sin ser identificados.

Forense del caso Ernestina Ascencio denuncia persecución tras dictamen que confirmó causa de muerte

En entrevista con Pamela Cerdeira, el forense Juan Pablo Mendizábal habló sobre lo ocurrido tras emitir su dictamen sobre la causa de muerte de Ernestina Ascencio, ya que ha sufrido persecución desde entonces.

Según declaro, después del dictamen “todo se nos vino encima”, ya que el entonces presidente Felipe Calderón y la Comisión Nacional de Derechos Humanos declararon que era mentira.

Tras esto, desde él como forense hasta la traductora del caso, resultaron despedidos; aunque medios consiguieron su reinstalación, fue separado del cargo de médico forense.

Acorde con Juan Pablo Mendizábal, tras la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares del PAN, volvieron a despedirlo; sin liquidación ni derecho a pensión que es de ley.

Mencionó que no solamente acusaron que la autopsia de Ernestina Ascencio tuvo lugar en condiciones no aptas, sino que lo iban a detener por presuntos vínculos con el crimen organizado .

Qué pasó en el caso de Ernestina Ascencio: esto encontró el forense en su autopsia

Para MVS Noticias, el médico forense también narró desde el momento en el que fue solicitado por la dependencia especializada en abuso sexual para hacer una autopsia al cuerpo de Ernestina Ascencio.

Juan Pablo Mendizábal señaló que acudió al Hospital Regional Río Blanco, que se negó a extender el certificado de defunción pese referir la duda de que Ernestina Ascencio fue agredida sexualmente.

Tras retirar su cuerpo, el forense confirmó que encontró desde hematomas hasta desgarros en el cuerpo de Ernestina Ascencio, así como las muestras de líquido seminal que enviaron a la ciudad de Xalapa.

Derivado de las lesiones y pruebas, el forense estableció en el dictamen que Ernestina Ascencio murió por una hemorragia vaginal y también presentaba un traumatismo cranoencefálico.