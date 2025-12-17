La Secretaria de Gobernación (Segob) y la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron su postura luego de que la Corte Interamericana condenara a México por la violación y asesinato de Ernestina Ascencio en el 2007.

“El Estado mexicano reafirma su compromiso contra la violencia hacia las mujeres y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas”. Segob y SRE

18 años después, la muerte de Ernestina Ascencio sigue causando indignación, pues familiares acusan al Ejército Mexicano de violar tumultuariamente a la mujer indígena náhuatl de 73 años, habitante de la comunidad Tetlalzinga.

El Gobierno de México tomará acciones por el caso Ernestina Ascencio

Durante la audiencia del caso, según se lee en el comunicado conjunto de la Segob y la SRE, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y salud de Ernestina Ascencio.

Ernestina Ascencio (Redes Sociales)

De igual manera, se reconoce que no se garantizaron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de sus hijas e hijos.

“La posición del Estado mexicano es siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición”. Segob y SRE

Por este hecho, la Segob y la SRE señalaron que se analizarán los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia, además de que se actuará como corresponda, siempre con perspectiva de género.

“El Estado mexicano reafirma su compromiso contra la violencia hacia las mujeres y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas”, señala en la parte final del documento.