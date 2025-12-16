A 18 años de la tragedia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México por su responsabilidad en la violación sexual, tortura y asesinato de Ernestina Ascencio ocurrida el 26 de febrero de 2007.

“México es responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, y por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares”. Corte Interamericana de Derechos Humanos

La muerte de Ernestina Ascencio causó gran indignación a nivel nacional, pues familiares acusaron al Ejército Mexicano de violar tumultuariamente a la mujer indígena náhuatl de 73 años, habitante de la comunidad de Tetlalzinga.

¿Quién fue Ernestina Ascencio?

Ernestina Ascencio Rosario fue una mujer indígena náhuatl y monolingüe de 73 años, que vivía en condiciones de pobreza y marginación en la sierra de Zongolica, Veracruz.

Soldados del ejército mexicano (Carlos Alberto Carbajal / Carlos Alberto Carbajal)

Su vida se vio atentada un día después de que se instalara un campamento del Ejército cerca de su casa, ello como parte de la estrategia contra el narcotráfico desplegada en el 2006.

Las denuncias refieren que Ernestina Ascencio habría sido víctima de una violación tumultuaria por parte de los uniformados, lo que le causó graves lesiones, dolores y finalmente la muerte.

La situación generó gran conmoción entre la población, por lo que el gobierno de Felipe Calderón promovió la versión oficial de que Ernestina no murió por una agresión sexual, sino por problemas de salud relacionados a una gastritis.

¿Cuántos años tenía Ernestina Ascencio?

Ernestina Ascencio era una mujer de la tercera edad, pues tenía 73 años al momento de ser asesinada en el año 2007.

Ernestina Ascencio (Redes Sociales)

¿Ernestina Ascencio tenía esposo?

Los reportes periodísticos señalan que Ernestina Ascencio era viuda cuando ocurrió el ataque sexual por parte de militares mexicanos.

¿Quiénes son los hijos de Ernestina Ascencio?

Ernestina Ascencio tuvo seis hijos, quienes han participado activamente en las denuncias y exigencias de justicia para su madre.

Sus nombres son:

Julio Inés Ascencio Rosario

Francisco Inés Ascencio

Martha Inés Ascencio

Carmen Inés Ascencio

¿Cuál fue el último grado de estudios de Ernestina Ascencio?

Ernestina Ascencio no cursó ningún estudio debido a que únicamente hablaba náhualt. No tuvo acceso a educación formal y tampoco sabía leer o escribir.

Esta situación incrementó su vulnerabilidad frente a una presunta agresión sexual y limitó su acceso a la justicia dentro de un sistema que excluye a las lenguas originarias y privilegia el uso exclusivo del español.

¿Ernestina Ascencio tenía trabajo?

Por su contexto, la señora Ernestina Ascencio no tenía un trabajo remunerado, sino que se dedicaba a labores propios del hogar y actividades del campo como la crianza de animales.

Las denuncias indican que Ernestina Ascencio se encontraba en el campo pastoreando a sus ovejas cuando fue sometida por uniformados que estaban en la zona.

Ernestina Ascencio (Redes Sociales)

La Corte Interamericana condenó a México por la violación y muerte de Ernestina Ascencio en 2007

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso de la muerte de la mujer náhuatl Ernestina Ascencio.

En su comunicado de prensa, el organismo internacional decretó que México violó los derechos a la vida, así como:

Integridad personal

Garantías judiciales

Dignidad

Igualdad ante la ley

Derecho a la salud

Ante el revuelo de este caso, el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó que Ernestina Ascencio murió por anemia y una gastritis crónica.

“La Corte determinó que la violación sexual, las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario” Corte Interamericana de Derechos Humanos

De acuerdo a la sentencia, México deberá realizar una nueva investigación ministerial para esclarecer los hechos y otorgar justicia a la familia de Ernestina Ascencio.