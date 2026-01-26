La mañana del 26 de enero de 2026, extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) se instalaron en el Zócalo de la CDMX para exigir la extradición de Alonso Ancira y el cumplimiento de pagos pendientes.

“Queremos justicia social del 5% de la venta de AHMSA de 1991” Ex trabajadores de Altos Hornos de México

Provenientes de Coahuila, los manifestantes advirtieron que permanecerán de forma indefinida frente a Palacio Nacional, reclamando justicia social y la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Plantón de ex trabajadores de AHMSA (Especial)

Ex trabajadores de AHMSA exige extradición de Alonso Ancira

Exempleados de AHMSA recuerdan que existe una ficha roja contra Alonso Ancira, por lo que mediante el periódico El Universal piden su extradición a México.

“Que lo extraditen, eso es lo que pedimos, que se lo traigan para ver que este problema sí se puede resolver” Extrabajadores de AHMSA

Alonso Ancira Elizondo. (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

El 11 de aosto de 2019, la justicia federal otorgó protección y amparo definitivo a Alonso Ancira Elizondo contra la orden de aprehensión emitida el 25 mayo de 2019 por el presunto sobreprecio en la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Pemex.

Dicha orden de aprehensión dio origen a la “ficha roja” de Interpol así como a la posterior solicitud de extradición presentada ante la justicia de España.

Al respecto, Alonso Ancira rechazó la existencia del supuesto delito.

Exigencias de extrabajadores de AHMSA

Pese a que en los últimos meses, extrabajadores de AHMSA se han reunido con personal de la Secretaría del Trabajo Federal, quienes les informaron que la venta de la siderúrgica podría concretarse en marzo y los pagos comenzarían entre mayo y junio, éstos lo ponen en duda.

Dan por hecho que existen intereses externos que han frenado el proceso, así como denuncian que llevan tres años sin avance en sus demandas por lo que buscan la intervención de Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad.

Entre sus exigencias se encuentran:

Extradición de Alonso Ancira, ex presidente de AHMSA, de 74 años de edad.

Expropiación de la empresa.

Pagos pendientes.

Reunión con Claudia Sheinbaum