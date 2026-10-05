La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que cree que habrá intervención de la derecha internacional para las elecciones de 2030, recordando que lo ha denunciado desde la Mañanera del Pueblo en varias ocasiones.

Aunque Claudia Sheinbaum no señaló puntualmente a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de dicha intervención, sí dijo que hay algunos en ese país que buscan influenciar en la elección de 2030.

Claudia Sheinbaum confirma que la derecha internacional busca influir en la elección de 2030

En la elección de 2030, México volverá a votar para el presidente del país, diputados, senadores y gobernadores, situación que tendría consigo la intervención de la derecha internacional, acusó Claudia Sheinbaum.

En la conferencia del pueblo del 5 de octubre de 2026, la presidenta de México confirmó que ya se está viendo la intervención que la derecha internacional busca tener en las elecciones en México.

Aunque las elecciones 2027 son las más cercanas, Sheinbaum no descarta que esta intervención también sea por influir en las elecciones del 2030.

“La derecha internacional si, sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando permanentemente” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, la mandataria no acusó al presidente Donald Trump, en el caso de la intervención de Estados Unidos sobre México, explicando que en ocasiones son parte del gobierno que actualmente rige en el país, no precisamente el alto mando.

Ante ello, Claudia Sheinbaum subrayó que por ello es importante que se sigan difundiendo los beneficios que hay en el pueblo tener la “cuarta transformación”, para que así se cierre la posibilidad de que entre al colectivo la derecha internacional.