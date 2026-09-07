La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, actualizó el caso de Calica y confirmó que la minera Vulcan Materials todavía puede apelar la resolución sobre la compensación que reclama al Estado mexicano por la extracción de piedra caliza en Quintana Roo.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 7 de septiembre de 2026, Sheinbaum explicó que Vulcan Materials promovió una controversia relacionada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Sin embargo, señaló que la resolución determinó que el monto del resarcimiento solicitado por la empresa estadounidense es mucho menor al que inicialmente reclamaba.

“Sobre Vulcan, en su momento el presidente López Obrador declaró esa zona área natural protegida dado que se habían extralimitado en la explotación con los permisos que se le habían dado” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta añadió que Vulcan aún puede impugnar la resolución, por lo que el Gobierno de México se mantiene a la espera de conocer si la empresa continuará con el proceso jurídico.

“Todavía puede apelar esa decisión, entonces vamos a ver si Vulcan impugna y también, en todo caso, nosotros. Ese es un tema, está en ese proceso y vamos a esperar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Vulcan aún puede impugnar resolución por compensación de Calica

Claudia Sheinbaum explicó que el proceso legal relacionado con Vulcan Materials continúa abierto debido a que la minera todavía tiene la posibilidad de apelar la resolución.

La controversia está relacionada con la compensación que Vulcan reclamaba al Estado mexicano tras las restricciones impuestas a la explotación de piedra caliza en la zona de Calica, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La resolución estableció una compensación de entre 15 y 17 millones de dólares por los daños derivados de la extracción minera.

El área donde operaba la mina fue declarada Área Natural Protegida durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Gobierno federal acusara a la empresa de haberse extralimitado en la explotación autorizada.

Vulcan mantiene una concesión en un puerto de Quintana Roo

Además del proceso relacionado con la mina de Calica, Claudia Sheinbaum reveló que Vulcan Materials mantiene una concesión en un importante puerto de Quintana Roo.

La presidenta explicó que se trata de un esquema de concesión que ya no se otorga bajo las mismas condiciones y señaló que la empresa aún cuenta con autorización para utilizar el puerto durante varios años.

De acuerdo con Sheinbaum, el puerto fue utilizado en distintos momentos para sacar el material pétreo extraído de la mina.

“Ellos tienen todavía por muchos años más la concesión de ese puerto, es un puerto de altura en Quintana Roo muy importante... hay momentos en los que se usaba para sacar materiales de esa mina” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria federal señaló que el Gobierno de México busca ajustar el esquema de la concesión para que el puerto pueda utilizarse para otros fines y no únicamente para las actividades relacionadas con la extracción minera.

Gobierno de México mantiene negociaciones con Vulcan

Sheinbaum también confirmó que el Gobierno federal mantiene conversaciones con Vulcan Materials de manera paralela al proceso jurídico.

La minera busca obtener autorización para retirar el material que ya fue extraído, mientras que el Gobierno de México exige la remediación ambiental de la zona donde operaba Calica.

Además, las autoridades buscan alcanzar un acuerdo sobre la concesión del puerto en Quintana Roo.

“Seguimos en conversaciones con Vulcan, paralelas a lo que es la controversia. Ellos piden sacar el material que ya explotaron y nosotros queremos la remediación de ese lugar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta explicó que el objetivo es cerrar el conflicto con Vulcan Materials mediante un acuerdo que incluya la remediación de los recursos naturales afectados y un ajuste en el uso del puerto.

El Gobierno federal mantiene el diálogo con la minera mientras espera conocer si Vulcan apelará la resolución relacionada con la compensación económica por el caso Calica en Quintana Roo