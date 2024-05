Estados Unidos lanzó este martes 21 de mayo de 2024 una importante advertencia hacia Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la posible expropiación de terreno de Vulcan Materials en Playa del Carmen.

Los encargados de hacer llegar el mensaje fueron el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el legislador Tim Kaine, durante su participación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de dicho país.

Fue el pasado 20 de octubre de 2023 cuando AMLO amenazó con expropiar los terrenos de Vulcan Materials en el estado de Quintana Roo, luego de que la empresa no respondiera a la oferta de compra que realizó el gobierno mexicano.

Todo derivo de una participación de Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para Occidente, quien manifestó a Antony Blinken la posición del gobierno de Estados Unidos ante la situación de Vulcan Materials en México.

Y es que el senador compartió que AMLO ha intentado en hasta dos ocasiones apropiarse de los terrenos que poseen en Playa del Carmen, señalando incluso que ha llevado a cabo “invasiones policiales y militares” .

Posteriormente, Tim Kaine instó a Antony Blinken a trabajar de manera conjunta y externarle esta postura al gobierno de México, encabezado por AMLO, señalando que se trata de “propiedad privada de empresas estadounidenses”.

Ante esto, refirió que en caso de expropiarla “sería muy malo”, pues podría afectar las relaciones comerciales de Estados Unidos con nuestro país.

Antony Blinken respondió a Tim Kaine, asegurando que en reiteradas ocasiones ya se ha externado esta situación al gobierno de México, y al propio AMLO.

Aunado a ello, el secretario de estado amenazó que si el mandatario nacional procede a apropiarse de terrenos de la empresa Vulcan Materials en Playa del Carmen, sentaría un precedente de “confiscación de empresas privadas”, la cual, es negativo para la atracción de inversiones.

“le hemos planteado el punto de manera genérica al gobierno de México, incluido al Presidente, de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones”.

Fue el 20 de octubre de 2023 cuando AMLO habló acerca de la situación de Vulcan Materials en Playa del Carmen.

El presidente de México aseguró que su administración envió una oferta de compra por los terrenos a dicha empresa, la cual, fue rechazada.

Y es que de acuerdo con AMLO su gobierno realizó un avalúo para conocer el valor del terreno, el cual, fue de 6 mil o 7 mil millones de pesos.

No obstante, la empresa no respondió a esta oferta, asegurando que ellos eran los afectados por prácticas del gobierno, como la toma de una mina y un puerto por parte de militares.

Luego de que Vulcan Materials no respondiera a su oferta de compra, AMLO amenazó con expropiar los terrenos, declarando esa zona como área natural protegida, y pagando una indeminazión a la empresa.

“Yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo, y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente [...] Si no quieren ayudar esa va a ser la decisión”.

