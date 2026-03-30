La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó la supuesta confiscación de instalaciones de Vulcan Materials en Quintana Roo, tras señalamientos emitidos desde Estados Unidos.

Las declaraciones se dan luego de que la Cámara de Representantes aprobó una ley para proteger a Vulcan Materials, en medio de tensiones por operaciones en Punta Venado.

El conflicto se remonta a decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que declaró la zona como Área Natural Protegida por motivos ambientales.

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La dependencia afirmó que no existe confiscación, sino acciones legales orientadas a preservar ecosistemas en la Terminal Marítima de Punta Venado y áreas cercanas.

Funcionarios señalaron que las medidas adoptadas responden a evaluaciones ambientales y buscan evitar daños en una región considerada estratégica por su biodiversidad.

Vulcan Materials acusa al gobierno de AMLO que querer interferir con sus proyectos (Cortesía)

Desde Estados Unidos, el congresista August Pfluger acusó al gobierno mexicano de emprender una campaña contra la empresa y de afectar inversiones extranjeras.

Pfluger defendió la Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero de 2026, que permitiría restringir operaciones portuarias vinculadas a activos expropiados.

El legislador argumentó que la iniciativa busca proteger a empresas estadounidenses y garantizar consecuencias ante posibles violaciones a acuerdos comerciales internacionales.

La legislación aprobada contempla excepciones en casos de emergencia y seguridad marítima, además de centrarse únicamente en infraestructura portuaria bajo disputa.

El proyecto deberá ser analizado en el Senado, mientras autoridades mexicanas mantienen su postura de que las acciones emprendidas tienen sustento legal y ambiental.