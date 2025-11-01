La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones de Estados Unidos, referente a que Nicolás Maduro financió campañas políticas electorales en México, lo que rechazó.

“Es falso, es falso”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Fue Marshall Billingslea, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, dedicado al financiamiento del terrorismo en el primer periodo de Donald Trump, quien lo mencionó durante su comparecencia.

El funcionario afirmó que el “dinero corrupto” de Nicolás Maduro se destinó a la campaña de Gustavo Petro, presidente de Colombia, con quien también mantienen roces, así como en México y Brasil.

Claudia Sheinbaum aclara que Nicolás Maduro no financió campañas políticas en México

Durante su conferencia mañanera de hoy viernes 31 de octubre, medios preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones de Estados Unidos y rechazó que México recibiera dinero de Nicolás Maduro.

Claudia Sheinbaum afirmó que dicha información del funcionario de Estados Unidos es falsa, ya que México no ha recibido dinero de Nicolás Maduro, ante acusación de financiar campañas políticas.

Y añadió que en caso de que Nicolás Maduro financiera campañas políticas electorales a México, que se investigue, aunque Claudia Sheinbaum reafirmó que dicho movimiento no tiene sustento.