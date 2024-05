¿Sergio Mayer será diputado? Esto sabemos del golden boy y del partido que lo acompaña en su regreso político.

El actor y cantante fue diputado federal por el partido de Morena del 2018 al 2021 y, aunque intentó reelegirse en un periodo consecutivo, no lo logró.

Sin embargo, Sergio Mayer podría ser diputado en una segunda ocasión y aquí te decimos lo que sabemos del golden boy y del partido que lo acompaña en esta ocasión para buscar una curul en la Cámara de Diputados de cara a las elecciones 2024.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Sergio Mayer reveló que las probabilidades de que sea diputado otra vez son altas.

Aunque no ahondó mucho en detalles debido al cierre de las campañas y de la veda electoral 3 días antes de las elecciones 2024, el golden boy aseguró que México se encuentra en un proceso de cambio y transformación.

Esto debido a que, por primera vez, “tendremos una presidenta mujer” y se siente “muy padre el ser parte de esta historia”.

Sergio Mayer señaló que se encuentra en la lista para ser diputado federal de Morena, partido político que lo acompaña nuevamente, aunque ahora en su posible regreso a la Cámara de Diputados.

El golden boy se encuentra como candidato postulado por representación proporcional en la Circunscripción 4 , y su número en la lista es el 12, de acuerdo con el sitio del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, cabe recordar que después de su primera legislatura como diputado federal, Sergio Mayer criticó fuertemente al gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al respecto, fue cuestionado sobre su opinión sobre el sexenio de AMLO, donde el golden boy aseguró que no quiere hablar de política, pero señaló la importancia de salir a votar en las próximas elecciones 2024.

Ahorita no quiero hablar de política, ni de propuestas, ni nada, porque no estoy en campaña, estoy hablando justamente de lo artístico y no te presentaría ahorita propuestas.

Sergio Mayer