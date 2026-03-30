Sergio Mayer, diputado federal por Morena y actor, negó que haya tenido nexos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, como lo ha afirmado Anabel Hernández en sus libros.

“Es otro de los mitos que giran a mi alrededor… la invitó a que demuestre… no hay ningún elemento… no existe absolutamente nada… completamente falso” Sergio Mayer

Sergio Mayer dijo en el podcast de José Luis Guerra que es otro de los mitos que giran a su alrededor y que es completamente falso.

Agregó que los libros de Anabel Hernández solo se basan en testigos protegidos o en testimonios de amigos de sicarios o familiares pero no hay hechos concretos sobre sus publicaciones.

Sergio Mayer solo reconoce vínculo con Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”

Sergio Mayer solo reconoció un vínculo con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal a quien conoció para pedirle los derechos de su historia para poder contarla en una serie.

El actor y ahora diputado federal de Morena dijo que ello lo hizo inspirado en series populares como el Cártel de los Sapos.

Cuestionó por qué Anabel Hernández usa ese hecho para exhibirlo mientras ella hace lo mismo para publicar sus libros.

Sergio Mayer insistió que Anabel Hernández ha demostrado muchos hechos que denuncia en sus libros, pero dijo que en su caso no es así.

De la misma manera descartó que haya sido el vínculo para llevar a actrices con narcotraficantes.

¿Qué fue de Arturo Beltrán Leyva y de Edgar Valdez Villarreal?

Arturo Beltrán Leyva fue abatido en el 2009 por la Marina Armada de México en Cuernavaca, Morelos.

Mientras tanto, Edgar Valdez Villarreal actualmente es testigo protegido en el sistema judicial de Estados Unidos tras su extradición en 2015 luego de ser detenido en México en 2010.