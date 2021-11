Sergio Mayer responde a Anabel Hernández y le dice que solo comparecerá ante la autoridad, esto después de que la periodista lo vinculó con “la Barbie”.

El exdiputado, Sergio Mayer habló sobre su aparición en el libro “Emma y las otras señoras del narco” , en donde también se menciona su esposa, Issabela Camil.

El libro “Emma y las otras señoras del narco” ha causado una gran polémica en el mundo de la farándula, luego de que se dieran a conocer los famosos vinculados a narcos.

Entre ellos, fue el nombre de Sergio Mayer, quien fue nombrado una vez más, por Anabel Hernández, la autora de libro, con diferencia de que añadió a Issabela Camil, la esposa de este.

Respecto a ello, el exdiputado puntualizó que “es lo mismo que dijo hace 17 años”, al tiempo en que apuntó que no daría explicaciones a nadie, excepto a las autoridades.

“Mientras yo no viole la ley, no haga algo ilegal que afecte a ningún tercero, yo no tengo que darle ninguna explicación a nadie mientras no sea requerido por la autoridad”.

Sergio Mayer, actor.