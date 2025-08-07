Cito en buena parte de esta columna una nota de SDPNoticias.

El periodista Jorge Garcia Orozco compartió en la red social X mensajes en los que ha exhibido numerosos objetos de lujo —con un costo de alrededor de 4 millones 700 mil pesos— de la diputada Diana Karina Barreras, alias Dato Protegido, y del diputado Sergio Gutiérrez Luna.

Ni Dato Protegido ni Gutiérrez Luna incluyeron tales mercancías costosísimas en sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Se trata de lujos que no pueden ser pagados con los salarios de la pareja —son esposa y esposo, por lo que se sospecha que alguien, ella o él, llegó al cargo cometiendo el pecado del nepotismo—.

Una ciudadana, Karla Estrella, denunció en redes sociales el nepotismo. Por tal motivo Dato Protegido y Gutiérrez Luna utilizaron sus influencias para abusar de Karla, quien es una mujer sin poder ni ganas de alcanzarlo —no se dedica a la política y ni siquiera al periodismo—.

Si presumen sus lujos a pesar de que la 4T prohíbe la ostentación, se debe a que confían que no se les castigará y que aun se les aplaudirá en las asambleas legislativas o en las de los partidos de izquierda en que militan, PT y Morena.

Pero, la verdad sea dicha, tales excesos no debe ya permitirlos la Cuarta Transformación. Dañan a todo el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sí es una mujer austera que siempre ha vivido de sus ingresos y que, por lo tanto, no posee objetos de lujo; cuenta con un patrimonio modesto, propio de la gente de clase media.

Si Dato Protegido y Gutiérrez Luna no pueden pagar sus excesos con los salarios que han tenido, ¿de dónde han sacado el dinero? Lo más probable es que se trate de un caso de corrupción y lavado de dinero. Investigarlo debe ser una prioridad de Alejandro Gertz Manero y Omar Reyes Colmenares, respectivamente titulares de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría a de Hacienda. Ambos cuentan con instrumentos para averiguar cómo pagó la nepotista y elegantísima pareja sus objetos de gran lujo.

El desafuero de Dato Protegido y Gutiérrez Luna, si no pudieran demostrar el origen lícito de sus recursos, sería la mejor escoba para que desde Palacio Nacional se emprendiera la urgente limpieza profunda de la 4T. Nada beneficiaría más al proyecto de izquierda.

Dejo por último la lista de algunos objetos de gran lujo de la diputada Diana Karina Barreras, alias Dato Protegido, y del diputado Sergio Gutiérrez Luna: