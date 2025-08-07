Cito en buena parte de esta columna una nota de SDPNoticias.
El periodista Jorge Garcia Orozco compartió en la red social X mensajes en los que ha exhibido numerosos objetos de lujo —con un costo de alrededor de 4 millones 700 mil pesos— de la diputada Diana Karina Barreras, alias Dato Protegido, y del diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Ni Dato Protegido ni Gutiérrez Luna incluyeron tales mercancías costosísimas en sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Se trata de lujos que no pueden ser pagados con los salarios de la pareja —son esposa y esposo, por lo que se sospecha que alguien, ella o él, llegó al cargo cometiendo el pecado del nepotismo—.
Una ciudadana, Karla Estrella, denunció en redes sociales el nepotismo. Por tal motivo Dato Protegido y Gutiérrez Luna utilizaron sus influencias para abusar de Karla, quien es una mujer sin poder ni ganas de alcanzarlo —no se dedica a la política y ni siquiera al periodismo—.
Si presumen sus lujos a pesar de que la 4T prohíbe la ostentación, se debe a que confían que no se les castigará y que aun se les aplaudirá en las asambleas legislativas o en las de los partidos de izquierda en que militan, PT y Morena.
Pero, la verdad sea dicha, tales excesos no debe ya permitirlos la Cuarta Transformación. Dañan a todo el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sí es una mujer austera que siempre ha vivido de sus ingresos y que, por lo tanto, no posee objetos de lujo; cuenta con un patrimonio modesto, propio de la gente de clase media.
Si Dato Protegido y Gutiérrez Luna no pueden pagar sus excesos con los salarios que han tenido, ¿de dónde han sacado el dinero? Lo más probable es que se trate de un caso de corrupción y lavado de dinero. Investigarlo debe ser una prioridad de Alejandro Gertz Manero y Omar Reyes Colmenares, respectivamente titulares de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría a de Hacienda. Ambos cuentan con instrumentos para averiguar cómo pagó la nepotista y elegantísima pareja sus objetos de gran lujo.
El desafuero de Dato Protegido y Gutiérrez Luna, si no pudieran demostrar el origen lícito de sus recursos, sería la mejor escoba para que desde Palacio Nacional se emprendiera la urgente limpieza profunda de la 4T. Nada beneficiaría más al proyecto de izquierda.
Dejo por último la lista de algunos objetos de gran lujo de la diputada Diana Karina Barreras, alias Dato Protegido, y del diputado Sergio Gutiérrez Luna:
- Dos chamarras Moncler con un costo aproximado de 26 mil pesos cada una.
- Anillo Tiffany Setting de 1 millón 116 mil pesos.
- Reloj Corum Admirals Cup con un costo de hasta 185 mil pesos.
- Bolsa Prada Galleria de piel de 100 mil pesos.
- Reloj Hublot Big Bang de 377 mil 400 pesos.
- Anillo Juste un Clou de Cartier de 63 mil pesos.
- Pintura de Vladimir Cora con precio desconocido, pero que oscila entre 250 mil y 900 mil pesos.
- Blusa Valentino con un costo de 47 mil 600 pesos.
- Anillo Love de Cartier que cuesta 48 mil 500 pesos.
- Un sombrero Stetson Presidente con un precio de 33 mil pesos.
- Corbata Moschino de 2 mil 347 pesos.
- Vestido Max and Co de 6 mil 490 pesos.
- Vestido Desigual de 2 mil 790 pesos.
- Lentes de sol Versace con un costo de 8 mil 947 pesos.
- Chamarra Ferrari de 12 mil pesos.
- Tenis Kenzo de 5 mil 222 pesos.
- Zapatillas Casadei Tiffany de 13 mil 720 pesos.
- Mocasines Duca Torre de 5 mil pesos.
- Tenis Bale Burgundy/Brown Leather Sneakers de más de 17 mil pesos.
- Zapatos Dolce Cabbana Love Grafitti de 21 mil pesos.
- Mochila Tumi MClarende de 12 mil 500 pesos.
- Zapatos Paul Parkman de 7 mil pesos.
- Mocasines Ferragamo tintos de 17 mil pesos.
- Bolsa Versace de 12 mil pesos.
- Pintura de Víctor Castillo que se exhibió en Zona Maco donde el precio rondó en 320 mil pesos.
- Reloj Cartier Santos Dumont de 95 mil pesos.
- Chamarra Balenciaga Black Archetype Logo Jacket de 25 mil 129 pesos.
- Lentes de sol Maui Jim de 11 mil pesos.
- Anillo Tiffany T de oro de 29 mil pesos.
- Lentes Gucci Aviador de 10 mil 710 pesos.
- Botas con puntera Marsèll de 19 mil 453 pesos.
- Tenis Dolce & Gabbana Portofino de 18 mil pesos.
- Lentes Gucci Cat Eye de 8 mil pesos.
- Bolsa Hester Van Eeghen Transistor amarilla de 16 mil pesos.
- Lentes de sol Ferragamo de 11 mil pesos.
- Zapatos Magnanni de 11 mil 453 pesos.
- Tacones Dolce & Gabanna de 18 mil pesos.
- Zapatos Downtown Prada de 22 mil pesos.
- Chamarra de piel Ferrari de más de 40 mil pesos.
- Zapatos Christian Louboutin Kate de 16 mil pesos.
- Bolsa Louis Vuitton Ana con un precio de 35 mil pesos.
- Zapatos Fendi de 12 mil pesos.
- Chamarra Thebs de 11 mil 777 pesos.
- Zapatos Paul Park Man de mas de 12 mil pesos
- Cardigan Kenzo Tiger Tail K de 13 mil 500 pesos.
- Zapatos Laurel Vita de 3 mil 125 pesos.