Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal por Morena, forma parte de un grupo muy fifi, Club 51, que quiso defenderlo de la polémica por la fiesta VIP de la Fórmula 1 de 2024.

Fue el pasado 7 de agosto cuando, por la polémica presencia del diputado de Morena, partido que mantiene en su discurso la austeridad, el Club 51 salió a su defensa.

De acuerdo con el grupo muy fifi al que pertenece Sergio Gutiérrez Luna, las entradas para la fiesta VIP del GP de México de Fórmula 1 fueron una cortesía de este exclusivo club y con ellas llevó a su esposa Diana Karina Barreras, conocida como Dato Protegido.

pero, ¿qué es el Club 51? Aquí te decimos todo sobre este grupo muy fifi al que pertenece Sergio Gutiérrez Luna.

¿Qué es el Club 51? el grupo fifi al que pertenece Sergio Gutiérrez Luna

Club 51 es un grupo exclusivo donde se ofrece un espacio privado que se ubica en el último piso de la Torre Mayor de la Ciudad de México (CDMX); Sergio Gutiérrez Luna es uno de sus miembros.

De acuerdo con el club, se trata de un espacio que ofrece membresías exclusivas a “empresarios líderes para formar parte de una comunidad que comparte experiencia de negocios, planes, proyectos, e intercambian opiniones, mientras disfrutan de la mejor vista de la ciudad”.

Asimismo, Club 51, al que pertenece el esposo de Dato Protegido, se descríbe a sí mismo como “un espacio de formación y pensamiento empresarial y foros de discusión para temas de transformación, cambio y disrupción”.

Cabe señalar que Club 51 cuenta en sus instalaciones con:

restaurantes dirigidos por chefs reconocidos

bares

salón de cigarros

spa

gimnasio

un simulador de golf a 200 metros de altura

auditorio

salas para eventos privados

diversas amenidades de lujo

¿Qué es el Club 51? Tiene código de vestimenta; costo de membresía es un secreto

De acuerdo con su página web, Club 51 comparte su código de vestimenta para el ingreso a sus instalaciones, que se mantiene en Business casual.

Para los hombres, pide utilizar:

blazer (obligatorio)

camisa de vestir con cuello y manga larga

Jeans (no rasgados, estampados ni deslavados)

Mientras que para las mujeres se pide:

Blusas o camisas de manga larga, ¾ o manga corta

Pantalón de vestir, vestido o falda

jeans (no rasgados, estampados ni deslavados)

Blazer o chaqueta de manga larga o ¾

Zapatos cerrados, botas o tacones semi-abiertos, sneakers casuales

Cabe señalar que, para poder obtener una membresía de Club 51, es necesario que un miembro te recomiende para ser sometido a la junta de miembros para la aprobación.

Sin embargo, no se sabe cuál es el costo de una membresía; según el universal, a sus inicios se pedían 14 mil dólares, así como un pago mensual para el mantenimiento de 2 mil 500 pesos.

Club 51, el grupo fifi que le regaló cortesías para fiesta VIP de Fórmula 1 a Sergio Gutiérrez Luna

Luego de que se difundiera la presencia de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras en una fiesta VIP de GP de México ocurrida en 2024, Club 51 quiso defender al diputado federal.

Por ello, compartió un mensaje en sus redes sociales donde señala que las entradas fueron un regalo de parte de Club 51 al diputado, por lo que no tenían un valor comercial.

“Club 51 ha contado por 3 años una suite en la F1 en la cDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesía a diferentes personalidades. En la edición 2024, ofrecimos 2 cortesías al dip Sergio Gutiérrez Luna, entre otros” Club 51

Sin embargo, momentos después de su publicación, el 7 de agosto a las 17:39 horas, este mensaje fue eliminado.