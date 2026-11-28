La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró su disposición de mantener el diálogo y alcanzar acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, la SEP informó que, en cumplimiento de los compromisos de Claudia Sheinbaum, se han autorizado:

Plazas

Basificaciones

Regularización de horas

Recategorizaciones para maestros de Oaxaca

SEP reitera disposición de diálogo con CNTE de Oaxaca y cumplir compromisos

Este viernes 27 de noviembre, la SEP reiteró su disposición de mantener el diálogo con los integrantes de la CNTE de Oaxaca, así como de cumplir los compromisos, respaldados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

SEP busca acuerdos con la CNTE de Oaxaca mediante el diálogo (captura de pantalla)

La SEP explicó que estas medidas han sido abordadas en distintas reuniones de trabajo con autoridades federales, el gobierno de Oaxaca y representantes sindicales, en las que se han revisado las condiciones laborales de los maestros.

El anuncio se dio luego de que no se concretara la reunión programada entre funcionarios de la SEP, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y representantes de la Sección 22.

De acuerdo con la información, la reunión no se habría realizado porque la CNTE de Oaxaca rechazó el encuentro ante la ausencia del secretario de Educación, Mario Delgado, y del gobernador Salomón Jara.

En su comunicado, la SEP recordó que, durante 2026, se han autorizado 11 mil 280 movimientos relacionados con el personal educativo de Oaxaca, entre ellos, mil 392 plazas docentes y de personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

Además, se reportaron 298 recategorizaciones de funciones docentes a funciones directivas y 212 movimientos de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación a funciones docentes.

La SEP sostuvo que continuará atendiendo las demandas del magisterio por la vía institucional y mediante la construcción de acuerdos, con el propósito de cumplir los compromisos asumidos y fortalecer la educación pública en Oaxaca.