Claudia Sheinbaum, presidenta de México anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estará presentado el próximo viernes 18 de septiembre los lineamientos para uso de celulares en escuelas.

Tras informar que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado se reunirá con el consejo en el que participan las autoridades educativas de los estados en el marco de su preocupación por el uso de celulares y tecnologías por estudiantes.

“Mario dice que el 18 de septiembre se reunirá en consejo para determinar el tema del uso de celulares en las escuelas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Uso de celulares en escuelas en espera de regulación con lineamientos de la SEP

Tal y como ya se había anunciado, el próximo 18 de septiembre de 2026, la SEP definirá la regulación con lineamientos del Acuerdo Nacional sobre las reglas de acceso y uso de teléfonos celulares y pantallas en las escuelas.

Esto tras la iniciativa, impulsada por la presidenta Sheinbaum y el titular de la SEP, Mario Delgado ante la consulta nacional en la que el 81% de más de 565,000 docentes respaldó la necesidad de regular el uso de celulares en escuelas.

Con el objetivo de proteger, tanto la salud mental de los estudiantes, así como disminuir la distracción que genera el uso de celulares en las aulas, así como regular su uso ante los métodos de apoyo y enseñanza.