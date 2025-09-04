Exhiben a Luis Navarro, secretario de Finanzas de Michoacán, por chamarra Moncler de $20 mil pesos

Exhiben a Luis Navarro, secretario de Finanzas de Michoacán, por lujosa chamarra Moncler de $20 mil pesos.

En la red social X, exhibieron a Luis Navarro, secretario de Finanzas de Michoacán por utilizar una chamarra de la marca de lujo Moncler de un costo $20 mil pesos.

En una de las fotografías donde el secretario de Finanzas de Michoacán está con una adulta mayor luce una chamarra de la marca Moncler.

Al investigar el costo de la chamarra en redes sociales encontraron que desde la página oficial de Moncler, la misma chamarra tiene un costo de 990 euros.

Lo que representa un costo de hasta 20 mil pesos mexicanos. Esta observación fue hecha por el periodista Jorge García Orozco.

Esta observación se llevó las críticas de otros usuarios de la misma red social que hicieron comentarios negativos al respecto de la costosa prenda de vestir.

Visitando otros sitios web como Farfetch donde también venden la misma chamarra Moncler que utiliza Luis Navarro, secretario de Finanzas de Michoacán esta aumenta su costo de los $20 mil pesos.

Según las últimas visitas a este mismo sitio web la misma chamarra Moncler tiene un costo de $23 mil 100 pesos pero ya incluye en su precio los impuestos aduaneros.

La chamarra Moncler es hecha en Italia y tiene las siguientes características:

Azul marino

Mezcla de lana virgen

Paneles tejidos

Capitonado

Cierre en la parte delantera

Cuello de tortuga

Dos bolsillos laterales con cierre

Compuesta en el exterior de poliamida 100%, acrílico 50%, lana virgen 50%

Compuesta en el interior de poliamida 100%, plumón 100%

Además de que se puede lavar en seco y según la página Farfetch, ahora la chamarra Moncler que tiene el secretario de Finanzas de Michoacán está en rebaja.



