Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 139 Asamblea General Infonavit donde destacó los avances en el derecho a vivienda digna para las y los trabajadores.

También en sus redes sociales, la presidenta subrayó la importancia de consolidar políticas que reduzcan las desigualdades y permitan a más familias acceder a créditos para obtener una vivienda.

¿Qué pasa con la reforma al Infonavit? (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Claudia Sheinbaum presenta los avances en materia del Infonavit

La Asamblea General es el órgano máximo de decisión del Infonavit, mediante el cual se revisan las estrategias en materia de financiamiento, construcción y recuperación de vivienda.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso los temas centrales en la 139 Asamblea General de Infonavit, tales como los avances para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda y mejoren las condiciones.

Uno de ellos fue el Programa de Vivienda para el Bienestar, que busca construir un millón 800 mil viviendas con financiamiento a tasa cero, créditos y subsidios, el cual priorizará a:

Jefas de familia

Madres solteras

Adultos mayores

Personas con discapacidad

La asamblea también estuvo encabezada por el director del Infonavit, Octavio Romero; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños; el titular de Profeco, Iván Escalante; la titular de la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

En Palacio Nacional, encabezamos la 139 Asamblea General Infonavit. Avanzamos en el derecho a vivienda digna para las y los trabajadores de nuestro país. pic.twitter.com/muMHM9tMm2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 8, 2025

Es de destacar que la 139 Asamblea del Infonavit contó con la participación de representantes del sector obrero, empresarial y gubernamental, a fin de llegar a acuerdos para fortalecer este programa.