El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, denunció el uso de una cuenta falsa en redes sociales que pide dinero a su nombre.

Fue mediante su cuenta de X en donde Hugo Aguilar Ortiz compartió un breve mensaje para sus seguidores, en el que pidió reportar las cuentas que utilizan su imagen para hacer fraudes.

Hugo Aguilar Ortiz denuncia uso de su imagen para cometer fraudes; pide reportar cuentas falsas

Este día, Hugo Aguilar Ortiz denunció la existencia de cuentas falsas en redes sociales que están utilizando su imagen para cometer diversos fraudes.

De acuerdo con el ministro presidente de la SCJN, las cuentas, las cuales utilizan su nombre y fotografía, enviarían mensajes a los usuarios para pedir dinero y promover supuestos apoyos económicos.

Como muestra de ello, Hugo Aguilar Ortiz compartió un ejemplo de esta situación, en donde se ve a una cuenta falsa preguntar a un usuario si esta conoce un supuesto programa de subvenciones federales.

Hugo Aguilar Ortiz denuncia cuenta falsa que pide dinero a su nombre (@HugoAguilarOrti)

Ante este escenario, el presidente de la SCJN manifestó que no ha dado ninguna autorización a ninguna persona o institución para que su imagen se utilice para pedir dinero.

Por ello dejó en claro que cualquier perfil, mensaje o publicación que lo haga es falsa, además de que recae en los delitos de suplantación de identidad y fraude.

Hugo Aguilar Ortiz pidió el apoyo de sus seguidores para reportar y denunciar este tipo de cuentas con la finalidad de detener la difusión de estas acciones.