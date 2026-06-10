En plena sesión del Senado de la República, donde se ratificó a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, se llevó a cabo un concierto de La Original Banda El Limón.

La agrupación sinaloense, con más de 60 años de trayectoria, fue invitada por el senador Alfonso Silva del PVEM para conmemorar su legado musical.

El evento, realizado en el patio del Senado, reunió a legisladores, trabajadores y prensa, quienes disfrutaron de un espectáculo de 45 minutos encabezado por la icónica banda.

La Original Banda El Limón da concierto en el Senado

Hoy 10 de junio de 2026, Roberto Lazzeri ratificó su nuevo puesto como embajador de México en Estados Unidos. Pero mientras tanto, en el patio del Senado se llevaba a cabo un concierto de banda sinaloense.

El concierto estuvo a cargo de La Original Banda El Limón en el patio del Senado, con motivo a sus más de 60 años de trayectoria artística.

La organización de este evento estuvo a cargo del senador Alfonso Silva del PVEM, quien subrayó que la banda sinaloense es muy escuchada en todo México y que así como él, el actual director de la agrupación es de Oaxaca.

Ante la presencia de La Original Banda El Limón, el patio del Senado se mostró abarrotado de prensa y trabajadores que grababan el momento con sus teléfonos.

De entre los senadores que asistieron al concierto de La Original Banda El Limón destaca Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, quien subrayó que seguirán impulsando las tradiciones mexicanas con eventos como este.

El concierto de La Original Banda El Limón en el Senado tuvo una duración de al menos 45 minutos.