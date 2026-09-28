Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México y presidente de la American Society of Mexico, pidió con un llamado urgente al Senado mexicano rechazar la reforma de nacionalidad única.

“Ante la próxima votación de la reforma de la doble nacionalidad, hacemos un llamado urgente a cada una y cada uno de los senadores de la República. Esta votación va mucho más allá de los partidos. Cada senador deberá decidir si su responsabilidad está primero con una instrucción partidista o con los mexicanos a quienes juró representar”. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico

En el marco de que el Senado de México tiene previsto llevar a cabo este martes 29 de septiembre la votación a la reforma que busca prohibir que una persona con doble nacionalidad pueda competir por la Presidencia de México o para gobernar en los estados.

Señaló Larry Rubin que la reforma de nacionalidad única es una forma de “dividir a sus propios ciudadanos entre mexicanos de primera y mexicanos de segunda”, pues “tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano”.

Larry Rubin pide al Senado rechazar la reforma de nacionalidad única (especial )

Reforma de nacionalidad única es discriminatoria: Larry Rubin

En su nuevo llamado para rechazar la reforma de nacionalidad única, Larry Rubin calificó la prohibición a la doble nacionalidad como discriminatoria e injusta.

“No podemos aceptar una discriminación innecesaria y profundamente injusta contra millones de personas simplemente por tener una segunda nacionalidad”. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico

Pues Larry Rubin dijo que la reforma de nacionalidad única es “darle la espalda a nuestros migrantes y a sus familias”, insistiendo en que el Senado debe rechazarla.

Tras los dichos de Larry Rubin en X, entre comentarios, el diputado Jaime Genaro López Vela respondió que las palabras del representante del Partido Republicano en México solo desinforma.

Pues Jaime Genaro López Vela le recordó que lo que los diputados votaron y lo que los senadores estan por analizar “sólo restringe la doble nacionalidad” a quien pretenda gobernar a México o alguna entidad federativa y no a todos los mexicanos, como hace creer Larry Rubin.